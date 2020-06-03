الفورمولا واحد ترغب باختبار صيغ سباقات مختلفة لكن من دون "أيّ حيل"

كان كاري حريصًا على استخدام صيغة سباق التصفيات الممتدّ لـ 30 دقيقة من أجل خلط الأوراق وزيادة الإثارة في عطلة نهاية الأسبوع الثانية التي تُقام على ذات الحلبة بالنسبة لحلبتَي ريد بُل رينغ وسيلفرستون.

لكنّ الافتقار لدعم كامل الفرق العشرة أدّى إلى تعطيل المقترح الذي أُدرج في اجتماع يوم الجمعة الماضي. وقال كاري أنّ أفكارًا جديدة تتمّ دراستها، لكنّه شدّد على عدم رغبته في تقديم "حيلٍ مصطنعة" لخلط الأوراق.

"تباحثنا في الأعوام القليلة الماضية في حاجتنا للنظر إلى طرقٍ لإجراء بعض التغييرات التي تحترم الرياضة وتراعيها كرياضة عظيمة، لكنّنا نعتقد بأنّها يجب أن تكون تغييرات تُعزّز تجربة المشجّعين" قال كاري ضمن حوارٍ مسجّل مع الموقع الإلكتروني الرسميّ للفورمولا واحد.

وأضاف: "تحدّثنا حول بضعة أفكار في سياق وباء كورونا في ما يتعلّق بهاتين الجولتين المزدوجتين. بالنظر إلى هذه المرحلة فهناك مقترحٌ انتشر بشكلٍ علني يتمحور حول شبكة انطلاقٍ معكوسة"

وتابع: "لكن لم تكن جميع الفرق مرتاحة حياله، إذ يتطلّب إجراء تغييرات في القوانين في هذا الحيّز الزمني الضيّق دعمًا بالإجماع".

وأردف: "سنواصل النظر في المزيد من الأفكار. نريد التأكّد من أنّها ليست حيلًا مصطنعة. إنّها رياضة عظيمة ولها تاريخ عظيم، وأبطال ونجوم عظام، وسائقون موهوبون وأشخاصٌ آخرون".

واستكمل: "لذا يجب احترام كلّ شيء لدرجة محدّدة، لكنّنا نريد التأكّد من أنّ ذلك لا يعني عدم سعينا وراء طرقٍ لإجراء بعض التغييرات".

وشدّد كاري على أنّ الصيغة غير التقليديّة لموسم 2020 وفّرت مجالًا لإجراء تجارب، فقال: "يُعتبر هذا الموسم فريدًا لدرجة ما ويوفّر المزيد من الفرص لتجربة أمور مختلفة، لا أعتقد بأنّه بوسعنا التجربة ما لم نعتقد بأنّ هناك إمكانيّة حقيقيّة من خلالها لإضافة بُعد آخر للسباق".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّنا نريد تحدي أنفسنا على الدوام والبحث عن أمور أخرى يُمكننا جعل رياضتنا أفضل من خلالها".