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الفورمولا واحد تدرس فكرة جائزة "غراند سلام" للسباقات القصيرة في 2024

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الفورمولا واحد تدرس حالياً فكرة تقديم جائزة خاصة "غراند سلام" للجولات التي تضم سباقات قصيرة بدءاً من الموسم المقبل، بهدف تقديم المزيد من الحماسة في الجولات.

شبكة الانطلاق

مع التزام البطولة الكامل بتقديم سباقات قصيرة خلال جولات محددة ضمن كل موسم، بدأت النقاشات حول أفكار لرفع الحماسة بشكل أكبر ضمن تلك الجولات.

وبينما يبدو أن مدراء البطولة مسرورون من 6 سباقات قصيرة لكل موسم، لكنهم يريدون تعديل بعض الأمور.

حيث كشف ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد بأن إحدى الأفكار تتمحور حول تقديم جائزة خاصة "غراند سلام" للسائق الذي يحقق قطب الانطلاق الأول في التصفيات القصيرة والرئيسية وكذلك يفوز بالسباق القصير والرئيسي.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال دومينيكالي: "ستكون هناك ستة سباقات، وسنعلن الجولات التي تستضيفها خلال شهر سبتمبر/أيلول".

وأكمل: "هناك اقتراح بتقديم جائزة ’غراند سلام’ للسائقين الذين يحققون قطب الانطلاق الأول في كلتا التصفيات ومن ثم الفوز بكلا السباقين".

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وما زالت هذه الفكرة في بداياتها، حيث يبدو أن البطولة تريد مناقشتها مع الفرق قبل التركيز عليها بشكل أكبر.

ومن غير المرجّح أن يتم منح نقاط إضافية للسائق الذي ينال جائزة "غراند سلام"، بل ستكون جائزة خاصة تقديرية. 

وعلاوة على ذلك، من المقرر أن تدرس الفرق إمكانية إدخال المزيد من التعديلات على صيغة السباقات القصيرة.

من بينها إمكانية تخصيص نوعيات إطارات أو ربما تغيير قوانين خط منصات الصيانة المغلق. ومن بين الأفكار الأخرى التي اقترحها بعض مدراء الفرق: أن تحدد تصفيات الجمعة ترتيب السباق القصير الذي يُنقل موعده إلى صباح السبت.

بينما تحدد التصفيات الرئيسية ظُهر يوم السبت، ترتيب انطلاق سباق الأحد.

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