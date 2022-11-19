الفورمولا واحد تدرس عقوبات مشدّدة تمنع الفرق من تبديل وحدات الطاقة بشكل استراتيجي

اجتمعت لجنة الفورمولا واحد في أبوظبي يوم الخميس لمناقشة عدة مسائل وتغييرات مقترحة في البطولة، حيث كان في الاجتماع ممثلون عن مالكي الحقوق التجارية، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفرق العشرة.

ومن بين المسائل التي تمت مناقشتها إمكانية تشديد عقوبات تبديل وحدات الطاقة بهدف الحدّ من استعمالها بشكل تكتيكي من قبل الفرق.

وضمن النظام الحالي، يحق لكل سائق عدد محدد من وحدات الطاقة ومكوّناتها في الموسم الواحد، وأي استعمال لقطع إضافية ينتج عنه عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق.

وأول خرق لعدد وحدات الطاقة أو عناصرها يعني عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق، لكن أي خرق إضافي يعادل خمسة مراكز فقط.

لذا باتت الفرق تستعمل هذه العقوبات بشكل تكتيكي، عبر استعمال وحدة طاقة كاملة ما يعني التراجع حتى آخر المراكز، ومن ثم خمسة مراكز فقط في المرات التالية.

لكن هذا سيتغير في المستقبل بعد اجتماع لجنة الفورمولا واحد، بعد أن تم الاتفاق على تشديد العقوبات في المستقبل.

جيث جاء في بيان أصدرته "فيا": "تم الاتفاق على أن النظام الحالي ليس رادعاً بما يكفي لمنع الفرق من تبديل وحدات الطاقة بشكل استراتيجي".

يشار إلى أن هناك خمسة سائقين فقط ما زالوا ضمن الحدّ المسموح من وحدات الطاقة وعناصرها هذا الموسم وهم: دانيال ريكاردو، لاندو نوريس، سيباستيان فيتيل، أليكس ألبون ونيكولاس لاتيفي.

بينما استعمل سبعة سائقين، ستة محركات لكل منهم.

وهناك تحديث آخر للقوانين يتعلق ببطانيات الإطارات الحرارية التي كان من المقرر أن تُمنع في 2024 مع تخفيض حرارتها المسموحة في الموسم المقبل.

لكن تخفيض حرارتها، بعد تجارب في أوستن والمكسيك، جوبه بردة فعل سلبية من السائقين الذين أشاروا إلى مشاكل السلامة جراء الإطارات الباردة.

وعلى ضوء هذا، قررت اللجنة أنه "سيتم تأجيل اتخاذ قرارات نهائية حتى يوليو/تموز 2023، ما يسمح بجمع المزيد من البيانات وإجراء التجارب للحصول على صورة أكبر وأعمق".