الفورمولا واحد تدرس تغيير القوانين لتكرار سحر إعادة الانطلاقة في البرازيل

جاء تغييرٌ في قوانين هذا العام ليمنع السائقين من التجاوز إلى حين بلوغ خطّ البداية والنهاية عند إعادة الانطلاقة بعد فترات سيارة الأمان، بعد أن كان يُسمح لهم في السابق بالتجاوز بدءًا من "خطّ سيارة الأمان الأوّل" الذي يتواجد قبل مدخل خطّ الحظائر.

وأدّى القانون الجديد إلى محاولة المتصدّر تأخير الجميع إلى حين بلوغ خطّ البداية والنهاية في البرازيل، وذلك عوض الضغط مباشرة منذ المنعطف الأخير مثلما كان عليه الحال في السابق. وأدّى ذلك إلى خلق تبادلٍ للمراكز في عدّة مناسبات – بما في ذلك تقدّم ماكس فيرشتابن على لويس هاميلتون عند إعادة الانطلاقة الأولى.

وقال براون أنّ قيمة المتعة التي وفّرتها إعادة الانطلاقة قد لوحظ وأنّ تغييرات إضافيّة قد تُساعد على تكرار ذلك في السباقات المستقبليّة.

وبحديثه عن فوز فيرشتابن ضمن تحليل عطلة نهاية الأسبوع، قال براون: "كان قويًا في إعادة الانطلاقة الثانية على وجه الخصوص عندما أبطأ الجميع وكان يهدف لضمان عدم تمتّع أيّ أحدٍ بعامل السحب لتجاوزه وانتزاع الصدارة".

وأضاف: "كانت إعادة انطلاقة حماسيّة ومذهلة وسيتمّ تحليلها بعناية فائقة، كون تقارب السيارات من بعضها في الثواني القليلة التي سبقت الأعلام الخضراء أنتج عرضًا مذهلًا، وكانت أيّ أفضليّة ولو ضئيلة حاسمة. دراسة إمكانيّة تكرار تلك الظروف في المستقبل تُعدّ فكرة مثيرة للاهتمام وسننظر فيها بالتأكيد في الفترة المقبلة".

ولم يكن براون الوحيد الذي استمتع بإعادة الانطلاقة الحماسيّة، حيث قال دانيال ريكاردو سائق رينو أنّه استمتع بمتابعة ذلك.

"أعتقد بأنّ ذلك كان رائعًا" قال ريكاردو لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يسمح لنا الآن بعدم المغادرة مبكّرًا وتأخير إعادة الانطلاقة حتّى اللحظات الأخيرة".

وأكمل: "عندما تصدّر لويس في إعادة الانطلاقة الأولى فأعتقد بأنّه انطلق مبكّرًا، وشاهد الآخرين يقتربون منه لذا خفف سرعته مجدّدًا. لكن لأكون صادقًا فإنّني أعشق ذلك الآن".

وأردف: "يُمكنكم رؤية السيارات تغلق مكابحها والوضع فوضوي بعض الشيء، لكن من الواضح أنّ ذلك يمنحنا الكثير من الأدرينالين".