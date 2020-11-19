الفورمولا واحد تدرس اعتماد روزنامة بـ 24 سباقًا

تمّ الإعلان عن روزنامة من 23 سباقًا لموسم 2021 في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، حيث تضمّنت حدثًا جديدًا في المملكة العربيّة السعوديّة، لكن من دون تحديد هويّة الحدث الذي سيعوّض جائزة فيتنام الكبرى المُلغاة.

وأوضح السائقون ومدراء الفرق أنّ 23 سباقًا يُمثّل هدفًا صعبًا، خاصة بالنسبة للميكانيكيين والأطقم الأخرى المُسافرة.

لكنّ كاري قال الآن أنّ الخطّة طويلة الأمد تقضي بتمديد الروزنامة أكثر، حيث تُعتبر الأحداث الجديدة التي شهدها هذا الموسم على قائمة المرشّحين المحتملين.

وقال كاري في خطاب ضمن اجتماعٍ افتراضي للمستثمرين: "بالنظر إلى ما بعد 2021، فإنّنا نتمتّع بشعورٍ جيّد حيال حماس الكثير من الوجهات لاستضافة الفورمولا واحد".

وأضاف: "عبّرت العديد من الأماكن التي تسابقنا فيها هذا العام عن اهتمامٍ عالٍ باستضافة سباقات جديدة، كما أنّ دولًا أخرى عبّرت عن اهتمامها كذاك".

وأردف: "نتوقّع الانتقال إلى روزنامة من 24 سباقًا في الأعوام القليلة المقبلة، ومن المرجّح أن تتمّ المداورة بين بعض السباقات كي نكون قادرين على احتضان بعض الشركاء الجدد".

وأكمل: "لكنّ أولئك سيكونون محدودين، كون الشركاء طويلي الأمد يُمثّلون أولويّتنا".

وأصرّ كاري على أنّه بالرغم من التحدّيات التي فرضها وباء كورونا على البطولة، فإنّها ستكون قادرة على العمل بشكلٍ شبه طبيعي في 2021.

وقال حيال ذلك: "لم نُحافظ على علاقاتنا مع مروّجينا فقط، بل عزّزناها. أبرمنا صفقات جديدة هذا العام وبشروط مُحسّنة".

وأضاف: "نُخطّط لأحداث 2021 بحضور الجماهير التي تُوفّر تجربة قريبة من الوضع الطبيعيّ ونوقّع الإيفاء باتّفاقاتنا".

ثمّ تابع: "أثبتنا أنّ بوسعنا السفر بأمان وإقامة سباقاتنا وأدرك مروّجونا بشكلٍ متواصل حاجتنا للمضيّ قدمًا وإدارة وضع الوباء. في الحقيقة ترغب الكثير من البلدان المستضيفة استغلال حدثنا كمنصّة للإظهار للعالم أنّها تمضي قدمًا إلى الأمام".

ويعتقد كاري، الذي سيُسلّم دفّة قيادة البطولة إلى خلفه ستيفانو دومينيكالي في يناير المقبل، أنّ الرياضة ستكون في حالة أفضل في الأعوام المقبل.

وقال حيال ذلك: "تفوّقنا بنجاحٍ على تحديثات الفيروس في 2020. نُخطّط لعالمٍ يبدأ بالتقدّم إلى الأمام في 2021، وأوضحنا تلك التوقّعات لجميع شركائنا".

ثمّ تابع: "كما نتوقّع موسمًا أكثر إثارة في 2022، وذلك عبر سيارات وقوانين جديدة لتنشيط المنافسة والأحداث على المسار، على أن يُعزّز نموذج العمل الأفضل من جاذبيّة الرياضة".

وأكمل: "ندرك أنّنا لا نملك بلورة سحرية في ما يتعلّق بالفيروس، لذا سنتجهّز للمجهول. لكنّنا متأكّدون من أنّنا عندما نتجاوز الفيروس فإنّ الفورمولا واحد ستكون جاهزة لاستعادة حالتها التي كانت عليها قبل أزمة الوباء".