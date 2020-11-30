الفورمولا واحد تدافع عن التغطية التلفزيونية لحادثة غروجان بعد انتقادات ريكاردو

غونتر شتاينر مدير فريق هاس أظهر دعمه كذلك لتغطية البطولة لحادثة سائقه غروجان، قائلًا بأنّه من المهم أن يعرف المشاهدون في المنزل ماذا حدث.

وبعد اللقطة المباشرة الأولى التي أظهرت انفجار سيارة هاس في الخلفية، لم يتم عرض أيّة لقطات حتى رؤية الفرنسي وهو جالس داخل السيارة الطبية لفيا ويتم فحصه من قِبَل دكتور إيان روبرتس.

وحتى بالرُغم من الاطمئنان بأنّ السائق خرج سالمًا من الحادثة، لم تكن هنالك أيّة لقطات إعادة حتى تمّ التأكد من عدم إصابة أيّ من المارشلز.

وبمجرد تأكيد ذلك، عرض مدير البث لقطات إعادة مكثّفة للحادثة وتغطية مباشرة لعميلة إصلاح الحواجز خلال معظم فترة التوقف، حيث كان السائقون يشاهدون ذلك من خط الحظائر ومرآيبهم بينما يتحضرون لاستئناف السباق.

وعقب السباق، وصف ريكاردو تلك الإعادات المتتالية بأنّها "مثيرة للاشمئزاز" و"قليلة الاحترام".

فقال: "أريد أن أعبّر عن اشمئزازي وخيبة أملي من البطولة. حيث أنّ الطريقة التي تم بها بثّ حادثة غروجان مرارًا وبشكل مكثّف، كانت قليلة الاحترام وبها لا مبالاة لعائلته، ولكل العائلات التي تشاهد السباق".

وتابع: "بالنسبة لي، كنت أنتظر متعة من السباق، وهم يلعبون بكل مشاعرنا، حيث أرى بأنّ ذلك يدعو إلى الاشمئزاز، لذلك آمُل أن يكون بعض السائقين الآخرين قد تحدّثوا عن ذلك. لكن وإذا لم يكن هذا هو ما نشعر به جمعيًا، عندها سأتفاجأ كثيرًا".

من جهته، شدّد متحدّث باسم منظمة الفورمولا واحد بأنّه قد تمّ اتّباع البروتوكولات المعتمدة، وأنّه لم تكن هنالك تغطية حتى اتضح بأنه لم تكن هناك إصابات خطيرة.

فقال: "في البداية، في الفورمولا واحد لا يتمحور ذلك حول المتعة، حيث أنّ بعض الإجراءات والبروتوكولات موضوعة ليُنظر فيها قبل اتّخاذ أي قرار ببث لقطات الإعادة".

وأضاف: "تمّ قطع بث كل الكاميرات على السيارات والحوامات، إلى آخره، عقب الحادثة. حيث أنّ هنالك تواصل مباشر بين إدراة السباق ومركز البث. إذ لا يتم بث أيّة لقطات حتى التأكّد من سلامة السائق. وفي تلك المناسبة عند تلك المرحلة أظهرت الفورمولا واحد رومان مع الطاقم الطبي من دون خوذته ويمشي بمساعدتهم".

وأكمل: "لم يتم بث أيّة إعادات للحادثة حتى كان هنالك تأكيد وموافقة من إدارة السباق/فيا بأنّ كل الأفراد سالمون (السائق، المارشلز، الأطباء، إلى آخره). ومن ثمّ بدأ بث لقطات الإعادة. سياق ما يراه ويسمعه المشاهد مع التعليق يعد جانبًا هامًا، في ظل التحدث عن سلامة رومان، نظام الطوق، تحسينات السلامة من فيا وتحديثات من المركز الطبي".

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واختتم: "هنالك حوار متواصل بين الفورمولا واحد، فيا/إدارة السباق، وذلك له تأثير على المشاهدين، العائلات وأولئك المتأثرين بما حدث".