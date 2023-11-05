الفورمولا واحد تخوض نقاشات لتغيير صيغة السباقات القصيرة في 2024

قامت الفورمولا واحد بتغيير صيغة السباقات القصيرة الستة لهذا الموسم. حيث بات السباق القصير حدثاً مستقلاً يوم السبت بدلاً من تحديد انطلاقة السباق الرئيسي كما كان الحال في الموسمين السابقين.

لكن هذه الصيغة باتت تعكّر من طريقة سير الجولة، عبر الفصل ما بين التصفيات الرئيسية يوم الجمعة والسباق الرئيسي يوم الأحد، ما يتسبب بنوع من الحيرة بالنسبة للمتابعين.

كما أن الفرق باتت تضع سياراتها في خط الحظائر المغلق منذ يوم الجمعة بعد التجارب الحرة لبقية الجولة، دون أن تسنح لها فرصة تعديل الإعدادات لاحقاً.

وبعد الاطلاع على آراء المتابعين والفرق، بدأت النقاشات بين الفورمولا واحد والفرق للخروج بحلّ مناسب للموسم المقبل.

من بين الحلول، إعادة التصفيات الرئيسية لموقعها الاعتيادي مساء السبت، مع إقامة السباق القصير صباح السبت.

بينما يتم نقل التصفيات القصيرة التي تحدد ترتيب السباق القصير إلى مساء الجمعة بعد حصة تجارب حرة واحدة.

وذلك يعني وجود فرصة فتح خط الحظائر المغلق بعد السباق القصير صباح السبت، ما يسمح للفرق بتعديل إعداداتها قبل التصفيات.

حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس لقناة "سكاي سبورتس اف1": "لقد كنا نتكلم مع ستيفانو (دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا واحد). من الواضح أن هذا هو قراره".

وأكمل: "تصفيات قصيرة يوم الجمعة من ثم التصفيات الرئيسية، يوم السبت. وهذا ربما سيكون أقل إرباكاً".