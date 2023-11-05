الفورمولا واحد تخوض نقاشات لتغيير صيغة السباقات القصيرة في 2024
تخوض الفورمولا واحد محادثات مع الفرق بهدف إجراء تعديلات على صيغة السباقات القصيرة لموسم 2024، بحث قد يتم تبديل مواعيد حصتي التصفيات.
قامت الفورمولا واحد بتغيير صيغة السباقات القصيرة الستة لهذا الموسم. حيث بات السباق القصير حدثاً مستقلاً يوم السبت بدلاً من تحديد انطلاقة السباق الرئيسي كما كان الحال في الموسمين السابقين.
لكن هذه الصيغة باتت تعكّر من طريقة سير الجولة، عبر الفصل ما بين التصفيات الرئيسية يوم الجمعة والسباق الرئيسي يوم الأحد، ما يتسبب بنوع من الحيرة بالنسبة للمتابعين.
كما أن الفرق باتت تضع سياراتها في خط الحظائر المغلق منذ يوم الجمعة بعد التجارب الحرة لبقية الجولة، دون أن تسنح لها فرصة تعديل الإعدادات لاحقاً.
وبعد الاطلاع على آراء المتابعين والفرق، بدأت النقاشات بين الفورمولا واحد والفرق للخروج بحلّ مناسب للموسم المقبل.
من بين الحلول، إعادة التصفيات الرئيسية لموقعها الاعتيادي مساء السبت، مع إقامة السباق القصير صباح السبت.
بينما يتم نقل التصفيات القصيرة التي تحدد ترتيب السباق القصير إلى مساء الجمعة بعد حصة تجارب حرة واحدة.
وذلك يعني وجود فرصة فتح خط الحظائر المغلق بعد السباق القصير صباح السبت، ما يسمح للفرق بتعديل إعداداتها قبل التصفيات.
حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس لقناة "سكاي سبورتس اف1": "لقد كنا نتكلم مع ستيفانو (دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا واحد). من الواضح أن هذا هو قراره".
وأكمل: "تصفيات قصيرة يوم الجمعة من ثم التصفيات الرئيسية، يوم السبت. وهذا ربما سيكون أقل إرباكاً".
أحدث الأخبار
فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث
فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث
الفورمولا واحد تخوض نقاشات لتغيير صيغة السباقات القصيرة في 2024
الفورمولا واحد تخوض نقاشات لتغيير صيغة السباقات القصيرة في 2024 الفورمولا واحد تخوض نقاشات لتغيير صيغة السباقات القصيرة في 2024
فيرستابن: قوانين منع الإعاقة الجديدة "سيئة بالكامل"
فيرستابن: قوانين منع الإعاقة الجديدة "سيئة بالكامل" فيرستابن: قوانين منع الإعاقة الجديدة "سيئة بالكامل"
بيريز: يجب تغيير السباقات القصيرة بعد الفشل في تلبية الطموحات
بيريز: يجب تغيير السباقات القصيرة بعد الفشل في تلبية الطموحات بيريز: يجب تغيير السباقات القصيرة بعد الفشل في تلبية الطموحات
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.