الفورمولا واحد تخلط تركيبات الإطارات لسباقَي سيلفرستون

مثلما أشار روس برون المدير الرياضيّ لبطولة العالم للفورمولا واحد الأسبوع الماضي، فإنّ القائمين على البطولة يأملون بأن يسمح تغيير تركيبات الإطارات الثلاث المتاحة بين عطلتَي نهاية الأسبوع على ذات الحلبة بإجبار الفرق على قطع المزيد من المسافات في الحدث الثاني، إضافة إلى بعثرة الأوراق الاستراتيجيّة في السباق نفسه.

وبعد التطرّق إلى مختلف الخيارات، قرّرت البطولة عدم إجراء أيّ تغيير بالنسبة لأوّل جولتَين في النمسا عبر استعمال تركيبات "سي2"، و"سي3" و"سي4" بشكلٍ مماثل لنسخة 2019.

لكنّ التغيير سيحدث في سيلفرستون، حيث ستكون تركيبات "سي1"، "سي2" و"سي3" متاحة في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، قبل الانتقال بدرجة ألين عبر جلب "سي2"، و"سي3" و"سي4" في عطلة نهاية الأسبوع الثانية.

أمّا بالنسبة لسباق إسبانيا فسيتواصل استخدام أقسى ثلاث تركيبات مثل العام الماضي.

وقال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج بيريللي في الفورمولا واحد: "في ظلّ وجود الكثير من المتغيّرات في البداية المؤجّلة لهذا الموسم، وبالنظر إلى هذه الروزنامة المرنة التي لا تترك الكثير من الوقت للتفاعل مع أيّة ظروف متغيّرة، تمّ الاتّفاق مع الفرق، والمروّج وفيا على الإعلان عن تركيبات الإطارات للسباقات الثمانية الأولى من هذا الموسم دفعة واحدة".