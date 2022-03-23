الفورمولا واحد تخطط للكلام مع "نتفليكس" والسائقين حيال الدراما "المزيّفة"

يحظى الوثائقي الذي تبثه نتفليكس بعد كل موسم نجاحاً كبيراً للغاية، حيث ساعد على جذب جمهور جديد إلى الرياضة وتعزيز انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

لكن بعض الدراما المزيّفة والطريقة التي تُروى بها أحداث الموسم بشكل مبالغ فيه، أدى إلى ردات فعل سلبية من المتابعين والسائقين.

وكان ماكس فيرشتابن حامل اللقب، أكثر المنتقدين لطريقة تقديم الوثائقي حيث قرر عدم المشاركة بالمقابلات فيه لأنه يرى فيه كثيراً من التزييف.

حيث قال الهولندي في مقابلة مع "أسوشيتد برس" العام الماضي: "إنهم يزيّفون المنافسات بطريقة غير حقيقية. قررت عدم المشاركة فيه ولن أشارك في أية مقابلات معهم".

ويعي ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد فوائد هذا الوثائقي على شعبية البطولة، لكنه يتفهم كذلك سبب عدم رضا بعض السائقين عن الطريقة التي يتم بها تقديم الوثائقي.

حيث أوضح أنه وبعض نقاشات مع الفرق حيال هذه المسألة، سيكون هناك سعي للكلام مع شبكة نتفليكس حيال بعض الأمور المبالغ بها أو المزيفة.

حيث قال في مقابلة مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "ليس هناك شك بأن مشروع نتفليكس حقق نجاحاً كبيراً للغاية".

وأكمل: "بهدف إذكاء اهتمام الجمهور وجذب متابعين جدد، تم استعمال طريقة معينة في تقديم الأحداث تركز على رفع مستويات الدراما".

وتابع: "إنها فرصة، لكنني أعتقد أنه يجب فهمها. لقد تكلمنا عن هذه المسألة في البحرين خلال اجتماع مع الفرق كذلك".

وأردف: "إن رفض سائقٍ للمشاركة يعود إلى شعوره بأنه لا يتم تمثيله بالشكل الصحيح؛ لذا لا بدّ من فهم سياق كيفية عرض المجريات بطريقة تقدم الأمور ضمن سياقها الصحيح".

واسترسل: "سنتكلم كذلك مع نتفليكس، لأنه من المهم أن يتم تقديم القصة بشكل غير بعيد عن الواقع وإلا لن يبقى المحتوى ملائماً للبطولة".

واستطرد: "إنه موضوع سيتم الكلام فيه مع السائقين أيضاً لضمان مواصلة هذا المشروع على مستواه الرفيع بطريقة تجذب اهتمام الجمهور وتعزز من شعبية الرياضة".

كارلوس ساينز الإبن، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

يشار أن فيرشتابن ليس السائق الوحيد الذي عبّر عن تحفظاته حيال الطريقة التي تعاملت بها نتفليكس مع مجريات الموسم.

حيث صرح لاندو نوريس سائق مكلارين مؤخراً: "من الواضح أن هناك بعض التعليقات والأمور التي ربما اقتطُعت من سياقها بالتأكيد. وعندما تكون أنت المقصود فربما لن تتفق كثيراً مع هذا الأسلوب، لأنك ستظهر وكأنك قلت أمراً ما في وقت ما رداً على موقف ما، لكن ذلك ليس صحيحاً".