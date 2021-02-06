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الفورمولا واحد تخطط لعقد قمّة في البحرين لمناقشة دور السائقين كسفراء للرياضة

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الفورمولا واحد تخطط لعقد قمّة في البحرين لمناقشة دور السائقين كسفراء للرياضة

تخطط بطولة العالم للفورمولا واحد لعقد قمّة مع السائقين في البحرين من أجل مناقشة دورهم في الرسائل التي تبعثها الرياضة ومسؤولياتهم كسفراء للسلسلة.

باتت الفورمولا واحد تملك صوتًا أعلى في رسائلها الأوسع نطاقًا والمتعلقة بالمشاكل المجتمعية في الفترة الأخيرة، حيث أطلقت برنامج #WeRaceAsOne العام الماضي لنبذ التمييز وتعزيز التنوّع العرقي في الرياضة.

وقد صرّح ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي الجديد للرياضة الشهر الماضي بأنّ على السائقين أن يتمتعوا بالوعي حيال دورهم كوجوه عامة للبطولة، موضّحًا مسؤوليتهم من أجل تعزيز رسالة الفورمولا واحد حيال المشاكل المجتمعية.

وكان بطل العالم لويس هاميلتون في قيادة بادوك الفورمولا واحد لإبراز مشاكل مثل التفرقة العرقية وحقوق الإنسان، إذ أنّه حريص على العمل عن قرب مع مدراء الرياضة في المستقبل من أجل تحسين التنوّع العرقي في السلسلة.

وأوضح دومينيكالي بأنّ هاميلتون يشكّل "ركيزة مهمة للغاية" في الفورمولا واحد من خلال إبرازه لتلك المشاكل غير المتعلقة بالرياضة، وأنّه يخطط للاجتماع بكل السائقين وجهًا لوجه على هامش السباق الافتتاحي لموسم 2021 في البحرين من أجل مناقشة المسألة على نحوٍ أكبر.

فقال: "أرسلت بخطاب إلى كل السائقين شخصيًا، كوني أرغب بأن أشارك معهم مدى أهمية فهمهم لدورهم القيّم في كونهم السفراء الإيجابيين للفورمولا واحد".

وأضاف: "لا أتحدث فقط عن الرياضة نفسها، ولكن كذلك عن القيم التي يجب أن تركز عليها الفورمولا واحد، مثل التنوّع العرقي ومشاريع الاستدامة التي نريد مشاركتها سويًا".

وتابع: "لقد قمت بدعوتهم لحضور قمّة في أقرب وقت ممكن. إذ أهدف إلى إقامتها في البحرين، إذا ما كان ذلك ممكنًا، من أجل مناقشة وتشارُك تلك الفرصة".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا لم نحظ من قبل في الفورمولا واحد بمجموعة سائقين رائعين، شباب، موهوبين وأقوياء للغاية مثل هذه، حيث لا يُمكننا أن نضيّع تلك فرصة كهذه لضمان أن يُدركوا بأنّهم أكثر من مجرّد سائقين. حيث أنّ لديهم مسؤولية كبيرة كونهم واجهة هذه الرياضة".

واختتم: "عليهم فهم أهمية سلوكياتهم، تصريحاتهم وأنّهم يجب أن يكونوا مثلًا يُحتذى به، تلك هي الأمور التي أودّ مشاركتها معهم".

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