الفورمولا واحد تخطط لحظر التصاميم المستنسخة على شاكلة ريسينغ بوينت لموسم 2021

بعد احتجاج رينو على تصميم قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت خلال الجوائز الأخيرة، أمضت فرق الفورمولا واحد ورؤساء الرياضة الوقت في تقييم التأثير طويل الأمد لعمليات نسخ كهذه.

إذ أنّه مباشرة عقب إعلان المراقبين بأنّهم خلصوا إلى خرق ريسينغ بوينت لقوانين الفورمولا واحد من خلال استخدامها لتصميم مكابح خلفية لا تملكه، كشفت فيا أنّها ستتخذ إجراءات إضافية لمنع ذلك في الموسم المُقبل.

حيث قال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شئون منافسات المقعد الأحادي لدى الاتحاد بأنّ فيا وحاملي الحقوق التجارية في الفورمولا واحد قد وافقوا على أنّه لن يكون من الجيّد السماح لأحد الفرق بالسعي في الاستنساخ من تصاميم أخرى في المستقبل.

وعليه، فإنّه يتم الآن التخطيط لإدخال تعديلات على قوانين 2021 والتي ستحدّ من المساحة المتروكة للفرق كي تنسخ من بعضها البعض.

"نخطط بالفعل بشكل سريع لتقديم بعض التعديلات على قوانين 2021 والتي ستمنع أن يكون ذلك الفعل طبيعيًا" قال تومبازيس.

وأضاف: "سيمنع ذلك الفرق من الاستعانة بصور مكثفة من أجل نسخ أجزاء كاملة على سياراتهم بالطريقة التي اتبعتها ريسينغ بوينت. سنظل نقبل بأن يتم نسخ المكونات الفردية في المواضع المحلية، لكننا لا نرغب بأن يتم نسخ سيارة كاملة من الأساس من سيارة أخرى".

وهذا ولم يسترسل تومبازيس في الإفصاح عن تفاصيل ما يتم التخطيط له، لكنّه أوضح بأنّ أيّة تغييرات لن تجبر ريسينغ بوينت على التخلّي عن تصميم الحالي المستلهم من مرسيدس.

فقال: "سنوفّر بنودًا إرشادية بخصوص ذلك، إلى جانب القانون ونصه خلال الأسابيع المقبلة. نريد أن نبعث رسالة قوية إلى الفرق بأنّه لا ينبغي عليهم البدء في القيام بذلك الآن لسيارة العام المُقبل، كون ذلك لن يتمّ ببساطة السماح به".

وتابع: "سيتم بالطبّع قبول أنّ الفرق، مهما كانت التصاميم التي لديها الآن على سيارات 2019/2020، لن ينبغي عليها التخلي عنها أو البدء من جديد بها، كون تلك ليست الطريقة التي تسير بها الأمور".

في المقابل، قال تومبازيس أنه يتقبّل أنّ فكرة نسخ المكونات الفردية لطالما كانت ممارسة قائمة في الفورمولا واحد لسنوات، لكنّه قال بأنّ ريسنيغ بوينت تمادت في ذلك الأمر.

"عملية النسخ تحدث في الفورمولا واحد منذ فترة طويلة، فالأشخاص يلتقطون صورًا وفي بعض الأحيان يعسكون هندستها ويخرجون بتصاميم مشابهة. وقد تكون تصاميم متطابقة في بعض الجوانب. حيث لا نعتقد بأنّ ذلك يمكن أن يتوقف تمامًا في المستقبل" قال تومبازيس.

وأكمل: "لكن ما نعتقده هو أنّ ريسينغ بوينت قد أخذت ذلك المبدأ إلى المستوى التالي، حيث من الواضح أنهم قرروا تطبيق تلك الفلسفة على كامل السيارة".

واختتم:"لذا قد لا تنبغي معاقبتهم على اتباع أصل تلك المقاربة. مع ذلك، لا نعتقد بأنّ ذلك هو ما ينبغي أن تكون عليه الفورمولا واحد، لا نريد أن نرى العام المُقبل 8 أو 10 سيارات مرسيدس أو نسخ من مرسيدس على المسار، وأن تصبح المهارة الأساسية هي كيف يُمكنك القيام بتلك العملية. لا نريد لذلك أن يكون الاتجاه الطبيعي في الفورمولا واحد".