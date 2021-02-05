الفورمولا واحد تخطط لتعزيز تواجدها بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية

تمتلك ليبرتي ميديا مالكة الأسهم التجارية للفورمولا واحد خططاً لتعزيز تواجدها بشكل كبير في الولايات المتحدة، حيث تدور مفاوضات حيال إمكانية إكمال مشروع جولةٍ في ميامي.

ومع تعيين ستيفانو ديمينيكالي بدور المدير التنفيذي للبطولة بديلاً عن تشايس كاري الذي قاد تلك المفاوضات، فقد أبدى حماسته لتعزيز التواجد في أمريكا.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الخميس، أوضح دومينيكالي أن الفورمولا واحد تقيم الطريقة الأمثل لإقامة سباق ثانٍ في أمريكا إلى جانب الحدث الأول في أوستن.

فقال: "هناك محادثات في مراحل متقدمة حيال ميامي، لكن هناك مناطق أخرى في أمريكا".

وأكمل: "أعتقد أنه وخلال الأشهر المقبلة سنتخذ قرارنا حيال ما سنقوم به في أمريكا، لذا فإن العمل ما زال جارياً".

Miami F1 track rendering Photo by: Hard Rock Stadium

بالمقابل، أشار دومينيكالي إلى أن التغيير الوحيد الذي سيكون في 2021 هو ارتفاع مدى شعبية وجماهيرية البطولة في الولايات المتحدة.

فقال: "يمكنني القول بثقة أن هناك اهتماماً كبيراً للغاية بالفورمولا واحد في أمريكا. لكن ما لم نقم به - وهذا أمر خاطئ - هو تقديم أخبار منتظمة ودورية حيال الفورمولا واحد كل يوم".

وأكمل: "من الخطأ التوجه إلى هناك لأسبوع واحد فقط، مع دفعة كبيرة وحماس كبير، ومن ثمّ الغياب بشكل كامل عن الساحة".

وأردف: "لدينا الآن خطة لالتزام قوي وكامل لتعزيز حضورنا في أمريكا. سنواصل تقديم المعلومات والأخبار بشكل مستمر ومتواصل".

واختتم: "ذلك استثمار كبير، لكن العوائد ستكون ضخمة. وذلك جزء من استراتيجيتنا لهذا العام".

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