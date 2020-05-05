الفورمولا واحد تُخطّط لإجراء تحاليل كورونا كلّ يومين

يهدف القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد إطلاق الموسم من بوابة جائزة النمسا الكبرى مطلع يوليو المقبل بعد أن أجبرها الوباء على تأجيل وإلغاء الجولات الـ 10 الأولى.

وكشف روس برون المدير الرياضيّ للفورمولا واحد الأسبوع الماضي أنّ البطولة تهدف لإنشاء "محيط حيويّ" في السباقات، وهو ما يتطلّب من الحاضرين خضوعهم للتحاليل والحصول على الضوء الأخضر قبل دخول ذلك المحيط.

وكشف برون المزيد من التفاصيل حيال بروتوكولات التحاليل التي من المزمع اعتمادها، وأكّد أنّ جميع الحاضرين في السباق سيخضعون للفحوصات كلّ يومين.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس" البريطانيّة: "تقوم فيا بعملٍ رائع لوضع الهياكل التي نحتاجها. سيخضع الجميع للتحاليل، وسيحصلون على ترخيص لدخول البادوك إثر ذلك".

وأضاف: "سيتمّ فحصهم مجدّدًا كلّ يومين أثناء تواجدهم في البادوك. سيحدث ذلك بالتعاون مع سلطة مُخوّلة، وسنُحافظ على ذلك النظام بكلّ تأكيد بالنسبة لجميع السباقات الأوروبيّة، سنستخدم ذات المنشآت لإجراء الفحوصات".

وأكمل: "يُمكننا أن نضمن خضوع الجميع للتحاليل داخل ذلك المحيطة وتكرار الفحوصات".

وقال برون أنّه في حين أنّه من المستحيل فرض قيود التباعد الاجتماعي داخل الفرق، فإنّ الأطقم المشاركة في السباقات سيتعيّن عليها الانعزال عن الفرق الأخرى".

وقال: "ستكون لدينا قيودٌ على كيفيّة تحرّك الموظّفين في البادوك".

وأضاف: "لا يُمكن اعتماد تباعد اجتماعي داخل صفوف فريقٍ ما، لا يُمكن ذلك ببساطة. لذا علينا إنشاء بيئة داخل بيئة، أي أن تكون عبارة عن فقاعة عزلٍ صغيرة فعليّة".

وأردف: "ستبقى الفرق ضمن مجموعاتها الخاصة. لن يكون هناك خلط. سيبقون في فنادقهم. لا توجد مقرّات فرق متنقّلة. سنتأكّد من احترام كلّ المتطلّبات".

وأكمل: "هناك قدرٌ مذهلٌ من العمل الذي يجري بيننا وبين فيا. أنا متشجّعٌ للغاية بما أراه وما أسمعه حول قدرتنا على توفير بيئة سليمة آمنة".

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