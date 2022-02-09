الفورمولا واحد تحتل مركزاً ثانياً مفاجئاً خلف الفورمولا إي في ترتيب الاستدامة

مؤشر استدامة البطولة، كشف عن ترتيب 106 بطولة في عالم سباقات المحركات حول العالم.

وقدم التقرير دراسة للتأثيرات البيئية، الاجتماعية والقوانين التشريعية لكل بطولة، إضافة إلى طريقة تفاعلها مع مالكي الأسهم التجارية.

وباستعمال البيانات المتاحة بدءاً من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الأول 2021، تم تصنيف تلك البطولات، حيث احتلت الفورمولا إي الكهربائية المركز الأول وذلك بمجموع نقاط 79 من أصل 100 وفقاً لمعايير الاستدامة.

ولا يعتبر هذا أمراً مفاجئاً نظراً لأنها بطولة تأسست على هذا النحو.

وجاءت الفورمولا واحد بالمركز الثاني مباشرة مع 60 نقطة، وذلك بعد عدة سنوات من السعي لتحسين معايير الاستدامة.

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ويُشير التقرير إلى أنّ هذه النتيجة "تعتبر مفاجِئةً" أكثر من احتلال الفورمولا إي للمركز الأول.

حيث جاء في التقرير: "بالرغم من وجود متسع للتحسن، لكن الفورمولا واحد تقدمت بشكل كبير ضمن سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة، وعززت من مستويات التفاعل وحثّ مالكي الأسهم التجاريين الآخرين ليحذوا حذوها".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" احتلت المركز الثالث بـ 60 نقطة، أمام إكستريم إي، بطولة العالم للسيارات التجارية وناسكار.

من جهتها، رحّبت الدكتورة كريستينا بايس التي تعمل مع لجنة البيئة والاستدامة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والمدير الإدارية لشركة "إينوفايشن" الاستشارية في مجالات الاستدامة، بهذه النتيجة.

حيث قالت: "أريد تهنئة الجميع على هذا المركز بعد رحلتنا التي بدأنا في مجال الاستدامة. لقد مثّل بالفعل مفاجأة جميلة ونحن مسرورون بها".

وتابعت: "من الجميل رؤية ’موتو جي بي’ بالمركز الثالث أيضاً".

من جهة أخرى، كشف التقرير عن 72 بطولة تقع في القسم الأدنى من الترتيب، من بينها الفورمولا 2 والفورمولا 3 و"دي تي ام"، إندي كار وإمسا.

يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من هنا.