الفورمولا واحد تُحافظ على موقفها الحازم حيال حدود المسار في بول ريكار
ستُحافظ إدارة سباقات الفورمولا واحد على موقفها الصارم حيال حدود المسار ضمن جائزة فرنسا الكبرى، وذلك بالرغم من أنّ المسألة قد تُصبح مشكلة بارزة على حلبة بول ريكار.
تسبّبت خروقات المسار الـ 43 في جائزة النمسا الكبرى مؤخّرًا في دفع السائقين للمطالبة بالمزيد من المرونة من قبل إدارة السباق في بعض المنعطفات لتكرار ذات الدراما في المستقبل.
وعبّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن مخاوفه من أنّ حدود المسار قد تتسبّب في جدلٍ أكبر في فرنسا، داعيًا إلى مراجعة لذلك.
لكنّ "فيا" أكّدت أنّ مراقبة حدود المسار ستتواصل بذات الكيفيّة بناءً على الخطوط البيضاء في جميع المنعطفات.
فضلًا عن ذلك فقد تمّ تحذير السائقين من أنّ أيّ سائقٍ يخرق حدود المسار في المنعطف العاشر عالي السرعة في التصفيات والسباق سيشهد شطب زمنه.
كما قدّمت إلى جانب ذلك تعليمات صارمة للسائقين حيال ما عليهم فعله في العديد من مناطق الخروج الآمن في حال خروجهم عم المسار.
فعوضًا عن عودتهم إلى المسار وفق ما يرونه مناسبًا، أوضحت "فيا" أنّ عليهم اتّباع إجراءات معيّنة والعبور بعد علامات معيّنة قبل العودة إلى المسار في كلٍّ من المنعطفين 1 و2 من جهة، و3 إلى 5، وأخيرًا 8 و9.
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