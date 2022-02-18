الفورمولا واحد تُجدد عقدها مع حلبة الأمريكيتين لخمسة أعوام إضافية

تواجدت حلبة الأمريكيتين على روزنامة الفورمولا واحد منذ عودة البطولة إلى الولايات المتحدة في 2012، كما تمتعت بطفرة على صعيد المتابعة والاهتمام بفضل توسّع قاعدة المشجعين للرياضة في أمريكا.

وقد أوردت الفورمولا واحد حضور جمهور يقدّر بـ 400 ألف مشجّع في نهاية أسبوع السباق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي مثّل الحدث الأخير في العقد السابق للحلبة.

ودومًا ما كان من المتوقّع تجديد عقد البطولة مع الحلبة، حيث جاء الإعلان الرسمي اليوم لضمان بقاء على الحلبة على الروزنامة حتى نهاية موسم 2026 على الأقل.

وتعقيبًا على ذلك، قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "نحن متحمسون للغاية للإعلان عن تمديد عقدنا مع حلبة الأمريكيتين قُبيل انطلاق موسم 2022 المثير".

وأضاف: "أرغب توجيه الشكر إلى الجهة المروّجة على تفانيها الدائم وحماستها للفورمولا واحد، حيث نواصل سويًا تعزيز الإثارة التي تحيط برياضتنا في الولايات المتحدة بعد النجاح الضخم لنتفليكس، العمل الذي قامت به إي اس بي ان، والموسم المذهل الذي شهده العام 2021".

وتابع: "أوستن مدينة رائعة، والحلبة مُفضلة لدى كل السائقين، إذ لا نطيق الانتظار للعودة إلى هناك في أكتوبر لمزيد من الإثارة والترفيه".