الفورمولا واحد تُجازف بأفكار أرضيّات "حمقاء" في ظلّ تواصل الجدل بشأن قوانين 2022

في ظلّ الجدل المتواصل بين الفرق والهيئة الحاكمة حيال نيّة تغيير قوانين الأرضيّة للموسم المقبل للمساعدة على مجابهة ظاهرة الارتدادات، يتنامى عدم الصبر حيال ضرورة اتّخاذ قرارٍ نهائي قريبًا.

وعبّرت الفرق عن مخاوفها بالفعل من الموعد المتأخّر لمضيّ "فيا" قدمًا في رفع حافة الأرضيّة بـ 25 ملم، وكان هناك حديثٌ عن تحدٍ قانوني في حال فعلت الهيئة الحاكمة ذلك.

لكن بحديثه ضمن جائزة المجر الكبرى، قال هورنر أنّه من المهمّ أن تضمن "فيا" أنّ أيّة إجراءات تتّخذها لا تعود بنتائج غير مرغوبٍ فيها عبر إجبار الفرق على اتّباع بعض الحيل.

وقال البريطاني: "لا يقتصر الأمر فقط على رفع الأرضيّة، أو ارتفاع حنجرة الناشر، وهو ما يُمكن أن يكون له تأثيرٌ على مكوّنات كنت تنوي الإبقاء عليها للعام المقبل".

وأردف: "أعتقد بأنّ هناك جوانب أخرى في ما يتعلّق زيادة اختبارات الأحمال على حافة الأرضيّة مثلًا".

وأكمل: "لا نريد الدخول في سباق المرونة الانسيابيّة التي ستُصبح الجانب المفضّل في حال رٌفعت حافة الأرضيّة، وحينها سينتهي بنا الأمر في السعي وراء تصاميم حمقاء مرنة. يجب التعامل مع الحزمة بأكملها، وليس مجرّد اختيار مكوّنات محدّدة".

ويبدو أنّ محمّد بن سليّم رئيس "فيا" قد أخذ على عاتقه مهمّة التوصّل إلى حلٍ وسطٍ بشأن مسألة الأرضيّات، وتأمل الفرق أن يتمّ التوصّل إلى قرارٍ نهائي قبل فترة الإغلاق الصيفيّة.

لكنّ هورنر يرى في المقابل أنّ الوقت قد فات بالنسبة لحجم التغييرات المقترح في البداية، بالرغم من أنّه قلّل من إمكانيّة نقل المسألة إلى المحكمة.

كما أنّ فيراري غير سعيدة بالتغييرات المقترحة للعام المقبل، كونها تعتقد بأنّها صعّبت الأمور بالنسبة لسيارتها لموسم 2023.

وقال لورون ميكيز مدير التسابق في الفريق: "نحن في مرحلة متأخّرة جدًا لتغيير سيارات العام المقبل".

وأردف: "سيكون أغلبنا بالفعل في المراحل الأخيرة من برامجنا. الارتدادات لم تعد مشكلة الآن منذ عدّة سباقات. لذا من الغريب فرض تغييرات في التصاميم الآن".