الفورمولا واحد تتوقّع حضور الجمهور في "غالبية" سباقات 2021

أشارت كلوي تارجيت-آدامز المدير العالمي لترويج السباقات لدى الفورمولا واحد إلى حملات التطعيم الناجحة وتحسّن جوانب السيطرة على جائحة كورونا في المملكة المتّحدة كعلامة على أنّ جائزة بريطانيا الكبرى ستُقام بحضور المشجّعين.

مع ذلك، أوضحت تارجيت-آدامز أنّه سيكون من الخاطئ الافتراض بأنّ حضور المشجّعين سيكون الأمر الاعتيادي في النصف الثاني من الموسم، وذلك كون الدول تتّبع خطوطًا زمنية مختلفة في تعاملها مع الجائحة.

فقالت: "في هذه المرحلة، ما أزال متفائلة بأنّ معظم الموسم سيشهد حضور الجماهير. كما أعتقد بأنّ الأمر سيعتمد بشكل أساسي على البلد الذي نتواجد فيه. فإذا ما نظرت إلى المملكة المتحدة، فإنّنا في مكان إيجابي للغاية، إذ قامت الحكومة بعمل رائع مع حملة التطعيمات".

وأضافت: "يُمكّننا ذلك من التخطيط حول جائزة بريطانيا الكبرى مع مروّج سيلفرستون، كما أنّ البيانات من الحكومة البريطانية في هذه المرحلة تفيد بأن نمضي قُدمًا على أساس أن السباق سيشهد حضور المشجّعين. وبالطبّع ستظل هنالك مسألة تحديد العدد الذي سيكون حاضرًا، حيث نتبّع خطط الحكومة في ذلك".

وتابعت: "على الجانب الآخر، تتبع البلدان الأخرى سُبلًا مختلفة. لذلك في رأيي، أعتقد بأنه سيكون موسمًا مختلطًا بشكل أكبر. وربما لا يكون الوضع تدريجيًا حتى الربعين الثالث والرابع من العام، ولكن سيكون معتمدًا أكثر على كل سباق على حدة، لنحدد وضع تلك المنطقة في ذلك الوقت المحدد".

وأكملت: "لكن في العموم، أرى أن بمقدورنا الشعور بالتفاؤل بأنّه وبحلول نهاية العام، على الأقل في غالبية الأماكن، ينبغي أن يكون لدينا جمهور مناسب - أتردد في قول جمهور كبير، كوننا ما نزال في الجائحة وهنالك عوامل مختلفة لا نعلمها".

في المقابل، أوضحت تارجيت-آدامز أنّ البطولة تعلمت دروسًا العام الماضي في السباقات التي شهدت حضور الجماهير.

حيث قالت: "تمكنّا على سبيل المثال من استضافة حوالي 30 ألف مشجّع في روسيا والبرتغال العام الماضي. وقد منحنا ذلك إطار عمل كبير للنظر في كيفية ضمان سلامة هذه الأحداث، كون السلامة ما تزال هي الأولوية الأولى".

واختتمت: "نعلم بأنّ التباعد الاجتماعي سيظل قائمًا، وعلينا أن نكون واضحين للغاية في العمل مع مروّجينا وحاملي الأسهم لديهم، في أنّنا نتفق مع تلك المتطلبات وإلّا لن ينجح الأمر. لذلك نتمتع بالتفاؤل ونخطط لعودة المشجعين في سباقاتنا هذا العام".