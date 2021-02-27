الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

شددت كلوي تارغيت-آدم رئيسة القسم العالمي في بطولة العالم الفورمولا واحد على أن الحدث جزء من رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية، وهو برنامج تسير عليه المملكة من أجل خفض الاعتماد على احتياطيّ النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى متعددة.

ومن المقرر أن يقام سباق جائزة المملكة العربية السعودية يوم الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل على شوارع مدينة جدة، لكن سيتم نقل موقعه لاحقاً في 2023 إلى حلبة مخصصة في القدية.

حيث قالت تارغيت-آدامز ضمن مؤتمر عبر الإنترنت: "فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، لقد كان النجاح في الاتفاق وتوقيع الصفقة خلال الجائحة العالمية، إنجازاً مذهلاً بصراحة".

وأكملت: "تملؤنا الحماسة حقاً للسباق، كما أنه مشروعٌ مستقبلي على المدى الطويل يتعلق بكيفية بناء وتعزيز رياضتنا في الشرق الأوسط".

وتابعت: "لدينا شريكان رائعان في الشرق الأوسط من الناحية الترويجية: أبوظبي والبحرين، وتجمعنا بهما علاقة طويلة الأمد كذلك، مع سجلّ نجاحات مذهل".

وأردفت: "لذا، فإنّ إقامة سباق جديد للفورمولا واحد في بلدٍ مثل السعودية مع جمهور هائلٍ شابّ، واهتمامات واسعة برياضة السيارات والمحركات عامة، إضافة إلى إمكانيات الوصول إلى أسواق إضافية في شمال أفريقيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، لهي أمورٌ تقدم إطار عملٍ مثيراً حقاً للبطولة".

واسترسلت: "أول سباق سيكون في جدة على حلبة شوارع مؤقتة، وتلك مهمة لم تكن سهلة في ظلّ الجائحة الحالية. لقد قام الفريق السعودي بعمل مذهلٍ للغاية".

واستطردت: "لذا، نحن نتطلع قدماً لإقامة المنافسات هناك وإطلاق الفورمولا واحد في سوق جديد".

وحين سُئِلت حيال الفترة التي ستبقى فيها السعودية ضمن الروزنامة، أجابت: "حسناً، نحن ننظر في فترةٍ تمتد لعقد من الزمن على أقل تقدير، إن لم يكن أكثر".

وتابعت: "بالنظر إلى رؤية المملكة 2030، وما تتطلع لتحقيقه والأهداف الموضوعة، فإن تواجدنا هناك لهو استثمار منطقي على المدى الطويل".

واختتمت: "إنها بلاد مذهلة، تمتلك ثقافة متميزة، ونحن نتطلع قدماً بحقّ، للعمل معاً".