الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
67 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
81 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
95 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
123 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
193 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
207 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
235 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
278 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة / أخبار

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

تتوقع الفورمولا واحد إقامة السباقات على أراضي المملكة العربية السعودية لعشر سنواتٍ على الأقل، وفقاً للمسؤولين عن روزنامة البطولة.

تذاكر
المشاركات
التعليقات
الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

شددت كلوي تارغيت-آدم رئيسة القسم العالمي في بطولة العالم الفورمولا واحد على أن الحدث جزء من رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية، وهو برنامج تسير عليه المملكة من أجل خفض الاعتماد على احتياطيّ النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى متعددة.

ومن المقرر أن يقام سباق جائزة المملكة العربية السعودية يوم الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل على شوارع مدينة جدة، لكن سيتم نقل موقعه لاحقاً في 2023 إلى حلبة مخصصة في القدية.

حيث قالت تارغيت-آدامز ضمن مؤتمر عبر الإنترنت: "فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، لقد كان النجاح في الاتفاق وتوقيع الصفقة خلال الجائحة العالمية، إنجازاً مذهلاً بصراحة".

وأكملت: "تملؤنا الحماسة حقاً للسباق، كما أنه مشروعٌ مستقبلي على المدى الطويل يتعلق بكيفية بناء وتعزيز رياضتنا في الشرق الأوسط".

وتابعت: "لدينا شريكان رائعان في الشرق الأوسط من الناحية الترويجية: أبوظبي والبحرين، وتجمعنا بهما علاقة طويلة الأمد كذلك، مع سجلّ نجاحات مذهل".

وأردفت: "لذا، فإنّ إقامة سباق جديد للفورمولا واحد في بلدٍ مثل السعودية مع جمهور هائلٍ شابّ، واهتمامات واسعة برياضة السيارات والمحركات عامة، إضافة إلى إمكانيات الوصول إلى أسواق إضافية في شمال أفريقيا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، لهي أمورٌ تقدم إطار عملٍ مثيراً حقاً للبطولة".

واسترسلت: "أول سباق سيكون في جدة على حلبة شوارع مؤقتة، وتلك مهمة لم تكن سهلة في ظلّ الجائحة الحالية. لقد قام الفريق السعودي بعمل مذهلٍ للغاية".

واستطردت: "لذا، نحن نتطلع قدماً لإقامة المنافسات هناك وإطلاق الفورمولا واحد في سوق جديد".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِلت حيال الفترة التي ستبقى فيها السعودية ضمن الروزنامة، أجابت: "حسناً، نحن ننظر في فترةٍ تمتد لعقد من الزمن على أقل تقدير، إن لم يكن أكثر".

وتابعت: "بالنظر إلى رؤية المملكة 2030، وما تتطلع لتحقيقه والأهداف الموضوعة، فإن تواجدنا هناك لهو استثمار منطقي على المدى الطويل".

واختتمت: "إنها بلاد مذهلة، تمتلك ثقافة متميزة، ونحن نتطلع قدماً بحقّ، للعمل معاً".

اقرأ أيضاً:

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

المقال السابق

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة المملكة العربية السعوديّة تذاكر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

17دقيقة
2
فورمولا 1

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

3
فورمولا 1

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

4
بطولة الشرق الأوسط للراليات

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

5
فورمولا إي

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

17د
رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي
فورمولا 1

ساينز يتفادى الحديث عن حادثه المزعوم في تجارب إطارات بيريللي

20س
أحدث ملفات الفيديو
وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد 02:52
فورمولا 1
26-02-2021

وحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون 01:39
فورمولا 1
26-02-2021

ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز يقودان سيارة ريد بُل 2021 في سيلفرستون

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022 07:32
فورمولا 1
26-02-2021

تقنيات الفورمولا واحد الممنوعة التي ستعود في 2022

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد 00:52
فورمولا 1
26-02-2021

ريد بُل تكشف سيارتها لموسم 2021 في الفورمولا واحد

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021 00:32
فورمولا 1
26-02-2021

مقارنة بين سيارتي مكلارين 2020 و2021

الأكثر شعبية اليوم

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات / نبذة عن الراحل

رحيل بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان بعد صراع مع المرض

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

فورمولا 4 الإماراتية: حمدة القبيسي أوّل فتاة عربية تحقق فوزًا رسميًا
فورمولا 4 الإماراتية فورمولا 4 الإماراتية / تقرير السباق

فورمولا 4 الإماراتية: حمدة القبيسي أوّل فتاة عربية تحقق فوزًا رسميًا

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري واثقة من حلّ مشكلة السرعة على المقاطع المستقيمة

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريكاردو "أقل تخوّفًا" حيال فكرة السباقات القصيرة من سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة

أحدث الأخبار

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

الفورمولا واحد تتوقع بقاء السعودية في الفورمولا واحد "لعقدٍ من الزمن" على الأقل

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

رولاند يأمل ألا تهيمن مرسيدس على الفورمولا إي كما هو الحال في الفورمولا واحد

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز بات يفهم الآن سبب معاناة السائقين في التأقلم مع سيارة ريد بُل

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألونسو سيغيب عن حدث إطلاق ألبين

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.