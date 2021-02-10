الفورمولا واحد تتلقى الضوء الأخضر لإقامة جائزة البرتغال الكبرى 2021

بعد الضبابية التي أحاطت بالجولات الافتتاحية لموسم 2021، تسببت جائحة كورونا في البرتغال بزيادة الشكوك حيال إمكانية استضافتها لأحد السباقات في بورتيماو.

لكن وبعد محادثات بين الفورمولا واحد ومنظمي السباق خلال الأيام الأخيرة، تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة، حيث يبدو أنّ كلا الطرفين يودان إقامة الحدث.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن موعد جولة البرتغال سيكون في 2 مايو/أيار المقبل، وبناء على هذا فإن الموسم سيُفتتح مع جولة البحرين يوم 28 مارس/آذار، بينما ستقام جولة إيمولا في 18 أبريل/نيسان.

ويبدو أنه سيتم إعلام الفرق بالروزنامة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد يوم غد الخميس.

يشار إلى أن البرتغال ضمن "المنطقة الحمراء" الآن في تصنيف بريطانيا للبلدان الأوروبية، بالتالي فإن جميع المسافرين القادمين منها سيخضعون لحجرٍ يبلغ عشرة أيام.

وذلك يعني أن طواقم الفرق التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها لن تتمكن من العودة من البرتغال قبل جائزة إسبانيا الكبرى في 9 مايو، مضافاً عليها أيام الحجر الإلزامية العشرة.

وكانت البطولة تفكر بخطة بديلة في حال لم تتمكن البرتغال من استضافة الجولة، تتمحور حول استضافة البحرين لجولة مزدوجة.

لكن هذا الخيار لم يعد مطروحاً بعد تأكيد إقامة جائزة البرتغال الكبرى.