الفورمولا واحد تتخلى عن فكرة أغطية العجلات الخاصة بالأمطار
علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قرّر التخلي عن فكرة أغطية (أقواس) العجلات الخاصة بالأمطار بعد أحدث اختبارات ذلك التصميم.
الصورة من قبل: أليساندو ستيفانيني
مؤخراً، ساعدت فيراري في تقييم أحدث تصاميم أغطية العجلات خلال تجاربها على حلبة فيورانو، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكنها تقليل الرذاذ المتطاير على المسار بسبب سير السيارات بسرعة كبيرة على حلبة مبتلة.
وكان التصميم أكثر دراماتيكية من التصميم الأولي الذي تمت تجربته في سيلفرستون العام الماضي، حيث قامت فيراري بإخراج سيارتين متقاربتين خلف بعضهما على المسار لتقييم وجود تحسن من عدمه.
وكانت الأغطية الأخيرة مبالغ فيها عمداً لأن الاتحاد الدولي للسيارات أراد فهم مدى التحسن في الرؤية إذا لم يكن هناك رذاذ ينبعث من العجلات.
بعد الاختبار، جاء الاستنتاج بناءً على تحليل لقطات الفيديو أن الفوائد كانت هامشية، مع وجود كمية كبيرة من المياه تتناثر خلف السيارات.
حيث صرّح نيكولاس تومبازيس، رئيس قسم السباقات أحادية المقعد لدى الاتحاد الدولي للسيارات، أن مشروع أغطية العجلات قد توقف لأنه لن يحقق التحول المطلوب.
حيث قال: "كنا نعلم دائماً أن هناك عاملين رئيسيين يساهمان في تناثر الرذاذ. أحدهما هو كمية الماء التي تُلتقط من الأرض بواسطة الناشر، والآخر هو من العجلات."
آرثر لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: اليساندرو ستيفانيني
وأضاف: "ما حاولنا فعله هو تجربة غطاء عجلات كامل، حتى يتجاوز ما هو عملي، لمعرفة ما هو الحد الأقصى الذي يمكننا تحقيقه - من أجل معرفة ما إذا كان هذا هو الحل أم لا".
ونظراً لأن تأثير الأغطية لم يكن كبيراً بما يكفي، أوضح تومبازيس أن "فيا" ستبحث عن حلول أخرى لحماية السباقات من الإلغاء في الظروف الجوية القاسية.
حيث أضاف: "نحتاج إلى التفكير في حلول مختلفة. في النهاية، ما نريد تجنبه هو وضع مثل سبا 2021 حيث يتم إلغاء السباق أو تقصيره بشكل كبير أو تأخيره بشكل كبير."
وأشار كذلك إلى أن الأغطية نفسها كانت قبيحة، ولكن لو قدمت فائدة كبيرة، فإنهم كانوا على استعداد لتركيبها مرة واحدة في السنة إذا كان ذلك سيحدث فرقاً بين إلغاء السباق أم إقامته.
آرثر لوكلير، أوليفر بيرمان، فيراري
الصورة من قبل: اليساندرو ستيفانيني
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