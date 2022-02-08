الفورمولا واحد تتخلى عن تقليد "الركوع" قبل السباقات في 2022

منذ بداية موسم 2020، قررت البطولة تخصيص وقتٍ قبل كل سباق يمكن للسائقين خلاله الركوع أو القيام بأي تصرف يريدونه.

لكن ومع مواصلة الفورمولا واحد بث فيديو لمبادرتها "نُسابق ككيانٍ واحد" قبل كل سباق، والإبقاء على الشعار في الحلبات، فسيتم التخلي عن هذا التقليد.

وسيكون للسائقين حرية الاختيار للقيام بما يشاؤون خلال ذلك الوقت.

وضمن معرض كلامه على هذا القرار مع قناة "سكاي اف1" قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد: "أعتقد أن الوقت حان للتركيز على التنوع في مجتمعنا. وهذه هي الخطوة الأولى".

وأشار دومينيكالي إلى أن ذلك التقليد قد أدى الغرض المطلوب منه تماماً.

وكشفت قناة "سكاي اف1" أنه قد تم إعلام لويس هاميلتون - الذي كان أكبر قوة دافعة وراء اتخاذ البطولة لتوجه تدعم فيه التنوع والمساواة - بهذا القرار.

Drivers including Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 taking a knee Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

وتعقيباً على عودة هاميلتون إلى الأضواء بعد أن نشر على قنوات التواصل الاجتماعي للمرة الأولى منذ سباق أبوظبي، أشار دومينيكالي أن سائق مرسيدس سيكون مستعداً بالكامل للموسم الجديد.

فقال: "مما أعلمه وأراه، رأيتُ صوراً لـ لويس مع ملامح إيجابية على وجهه وتعابيره".

وأكمل: "أعتقد أن ذلك مهم نظراً لقيمة هاميلتون الكبيرة، ليس فقط لرياضتنا، بل للعالم ككل. لويس، يعي كذلك إمكانية سعيه لتحقيق لقبه الثامن".

وتابع: "أنا واثق تماماً أنه مركز بالكامل على هذا الهدف، ستكون هناك متغيرات كثيرة وعديدة، وهذا ما يسمح للأبطال بالتألق".

واختتم: "أعتقد أنه قد شحن قدراته استعداداً لبداية الموسم".