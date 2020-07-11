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الفورمولا واحد تتحضّر لإمكانيّة إقامة تصفيات النمسا صباح الأحد

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الفورمولا واحد تتحضّر لإمكانيّة إقامة تصفيات النمسا صباح الأحد
من قبل:
11-07-2020

تتحضّر الفورمولا واحد لإمكانيّة إقامة تصفيات جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد صباح الأحد على حلبة ريد بُل رينغ، وذلك بعد وصول عاصفة إلى المنطقة صباح السبت.

كانت "فيا" وفرق البطولة على علمٍ بالأجواء الممطرة القادمة، وتباحثت بالفعل في عدّة سيناريوهات تحضيرًا لإمكانيّة عدم إقامة مجريات السبت.

وبدأت الأمطار الغزيرة بالتهاطل بالفعل على الحلبة قبل وقتٍ قصير من انطلاق سباق الفورمولا 3 صباح اليوم، قبل أن يتمّ إيقافه بعد 12 لفّة فقط بعد اعتبار الظروف غير آمنة للمواصلة.

وسيتمّ تفقّد الحلبة من قبل مسؤولي "فيا" قبيل التجارب الحرّة الثالثة لرؤية إن كانت آمنة بما فيه الكفاية لدخول سيارات الفورمولا واحد إليها.

وتشير الأرصاد الجويّة الحاليّة إلى أنّ الأمطار لن تخفّ حتّى مرحلة متأخّرة من فترة ما بعد الظهر، وهو ما قد يمنع الفورمولا واحد من إقامة التجارب الحرّة الثالثة وكذلك التصفيات.

ويُعدّ الخيار الأوّل في حال عدم إقامة التصفيات اليوم في اعتماد حصّة صباح الأحد، وهو ما يبدو خيارًا ممكنًا في الوقت الحاضر بالنظر إلى أنّ الأرصاد الجويّة تتوقّع تحسّن الأجواء يوم الأحد.

وكان مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد قد قال مساء الجمعة أنّ المخاوف بشأن إمكانيّة تهاطل الأمطار صباح الأحد قد خفّت الآن.

وفي حال لم تتمكّن البطولة من إقامة التصفيات صباح الأحد، فحينها سيتمّ اعتماد ترتيب التجارب الحرّة الثانية كترتيب شبكة الانطلاق في السباق.

وسيضع ذلك ماكس فيرشتابن وفالتيري بوتاس على الصفّ الأوّل من شبكة الانطلاق.

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