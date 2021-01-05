الفورمولا واحد تتّجه لنقل التجارب الشتويّة إلى البحرين

في ظلّ الاتّجاه لتأجيل سباق ملبورن المخطّط إقامته في 21 مارس بسبب أزمة وباء كورونا المتواصلة والقيود المفروضة، تتّجه الفورمولا واحد لإقامة الجولة الافتتاحيّة من الموسم في 28 مارس في البحرين.

وكانت فرق الفورمولا واحد قد درست خيال نقل التجارب الشتويّة إلى البحرين لموسم 2021، لكنّها وافقت على البقاء في حلبة برشلونة من أجل خوض تجارب بثلاثة أيّام.

لكن في ظلّ تأجيل جائزة أستراليا الكبرى وتغيير ذلك للخطط اللوجيستيّة، وافقت الفرق على نقل التجارب إلى البحرين.

وسيضمن ذلك نقل الشحنات إلى حلبة البحرين الدولية، وستبقى هناك من أجل السباق الافتتاحيّ، وذلك من أجل تقليص التكاليف أكثر.

لكنّ موقعنا"موتورسبورت.كوم" يتفهّم أنّ هناك بعض عدم التوافق بين الفرق حيال موعد إقامة أيّام التجارب الثلاثة في البحرين، ما يترك المواعيد غير مؤكّدة بعد.

وفي حين أنّ البعض يحرص على إقامة التجارب في أقرب وقتٍ ممكن من السباق، يريد آخرون إبعادها قدر الإمكاني عن عطلة نهاية أسبوع سباق البحرين.

وتنصّ القوانين الرياضيّة على أنّ أيّام التجارب الثلاثة يجب أن تُقام بين "الأوّل من فبراير وحتّى قبل 10 أيّام من بداية الحدث الأوّل من البطولة".

ذلك يعني أنّ التجارب قد تُقام حتّى بدءًا من 16 مارس، قبل 10 أيّام من بداية التجارب الحرّة الأولى في البحرين.