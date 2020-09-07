الفورمولا واحد تتّجه لمراجعة فكرة السباقات القصيرة ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة

حقّق بيير غاسلي سائق ألفا تاوري انتصارًا مفاجئًا بعد تلقّي لويس هاميلتون سائق مرسيدس عقوبة ومواجهة سائقي الصدارة الآخرين للمتاعب.

وانضمّ كارلوس ساينز الإبن سائق مكلارين ولانس سترول سائق ريسينغ بوينت إلى غاسلي على منصّة التتويج، لتكون بذلك منصّة التتويج الأولى منذ سباق المجر 2012 التي لا تتضمّن سائقًا من مرسيدس، ريد بُل أو فيراري.

وحاول هاميلتون التعافي بعد أن تواجد على بُعد 30 ثانية خلف الركب إثر عقوبته ليُكمل السباق سابعًا.

وأدّى السباق المثير والوجوه الجديدة على منصّة التتويج إلى إشعال الجدل بشأن استخدام السباقات القصيرة ذات شبكات الانطلاقة المعكوسة في المستقبل.

وضمن عموده المعتاد إثر السباق، قال روس برون مدير قسم رياضة السيارات في الفورمولا واحد أنّ مونزا كانت من بين الجولات المخطّط لإقامة سباقٍ قصير بشبكة انطلاق معكوسة عليها وكان ليُعوّض التصفيات في 2020.

وقال البريطاني أنّ سباق الأحد أثبت ما يُمكن للترتيب المبعثر أن يُقدّمه من حماس، وأنّ هذه فرصة مثاليّة لمراجعة تلك الفكرة للمستقبل.

وقال: "كانت مونزا من بين الجولات المرشّحة لإقامة سباق قصير بشبكة معكوسة عندما فكّرنا في اختبار الصيغة هذا العام".

وأضاف: "للأسف لم نتمكّن من المضيّ قدمًا فيها، لكنّ الفكرة لا تزال مطروحة ونرغب نحن وفيا بالعمل عليها في الأشهر المقبلة وتباحثها مع الفرق للعام المقبل".

ثمّ تابع: "نعتقد بأنّ سباق الأمس أظهر قدر الحماس الذي يُوفّره الترتيب المختلط المبعثر، وفي ظلّ الحفاظ على ذات السيارات للعام المقبل، فإنّ بوسعنا منح مشجّعينا دراما مشابهة لتلك التي شاهدناها في مونزا".

وأكمل: "بالطبع ستكون إعدادات السيارات مختلفة في حال اعتماد سباقات قصيرة بشبكات معكوسة، ففي الوضع الحالي أعدّت مرسيدس سيارتها من أجل بلوغ أسرع لفّة ومن ثمّ التحكّم في السباق في الأمام".

وأردف: "لو علمت بأنّ عليها إجراء تجاوزات، لكانت مقاربتها مختلفة. سنُواصل تقييم الصيغ الجديدة ونهدف لتحسين العرض على الحلبة لكن مع الحفاظ على جوهر الفورمولا واحد على الدوام".

ويُعتقد بأنّ هناك محادثات بشأن صيغة السباقات لموسم 2021 بين الفورمولا واحد، وفيا والفرق وستتكثّف في الأسابيع المقبلة.