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الفورمولا واحد تتجه للعودة إلى انطلاقات الـ 2 مساءً بدءًا من موسم 2021

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الفورمولا واحد تتجه للعودة إلى انطلاقات الـ 2 مساءً بدءًا من موسم 2021

تتجه الفورمولا واحد نحو العودة إلى جعل انطلاقات السباقات الأوروبية في الثانية مساءً لهذا الموسم، حيث أفادت مصادر بأنّه من المرجّح المصادقة على ذلك التعديل من قٍبَل الفرق قريبًا.

منذ موسم 2018 وتعتمد الفورمولا واحد انطلاقات سباقات في موعد متأخر عن المعتاد، حيث تبدأ في 3:10 مساءً.

وأتى ذلك التغيير كجزء من سعي ليبرتي ميديا المالكة للبطولة نحو تعزيز قاعدة المشاهدة التلفزيونية.

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ورأت البطولة أنّ تأخير انطلاقة السباقات بعشر دقائق بعد رأس الساعة سيكون أفضل لشركات البث، حيث يكون بمقدورهم جدولة برامجهم لما قبل السباقات لتبدأ على رأس الساعة مباشرة قبل بداية الحدث.

كما جاء الانتقال من انطلاقات الثانية مساءً إلى الثالثة مساءً لرؤية القائمين على البطولة بأن ذلك سيعزز من مشاهدة السباقات في التلفزيون الأمريكي.

وفي ذاك الوقت، جاء في بيان الفورمولا واحد بخصوص ذلك: "بعض شبكات البث عادة ما تبث على الهواء مباشرة على رأس ساعة بالضبط، وبالتالي يتسبب ذلك في فقد الترقب والعاطفة التي تشكّل الدقائق التي تسبق بداية كل جائزة كبرى. وبفضل ذلك التغيير، سيقترب مشاهدو التلفاز أكثر من الفرق والسائقين ويستمتعون بشكل كامل بالعرض المقدم مباشرة قبل انطفاء الأضواء الحمراء".

وبينما قد يكون ذلك التغيير قد عاد ببعض المنافع الصغيرة على الرياضة، لكنّه لم يلق بالضرورة ترحيبًا داخل دوائر الفورمولا واحد.

حيث أنّ الانتقال إلى انطلاقات الثالثة مساءً كان يعني أنّ الطواقم العاملة - والتي كان تنضغط بالفعل إلى الحدود القُصوى مع العدد المتزايد للأحداث - تواجه تأخّرًا في أوقات إنتهاء عملها في أيام السباقات، مع إضاعة المزيد من الوقت في الفترات الميّتة قُبيل الجائزة الكبرى.

علاوة على ذلك، فإنّ تأخير الانطلاقة بعد ذلك بعشر دقائق عقّد من توقيت فتح مخارج خط الحظائر وكذلك احتفالات ما قبل السباق.

بالإضافة إلى أنّ شركات البث التلفزي تلك، والتي تلتزم بالفعل بفترة بث طويلة لما يحدث قبل السباق على شبكة الانطلاق، تعيّن عليها إيجاد عشر دقائق إضافية من المحتوى بسبب ذلك التأخير.

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وقد علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الفورمولا واحد قد عرضت ذلك المقترح على الفرق، وأنّه بدءًا من هذا الموسم سيتم تقديم موعد الانطلاقة بساعة، إلى جانب أنّ الموعد الطبيعي سيكون الثانية مساءً في الأحداث ضمن المنطقة الزمنية الأوروبية.

ويبدو من المؤشرات المبكرة أنّ جميع الفرق تدعم ذلك المقترح، والذي من المفترض أن تتم المصادقة عليه بشكل رسمي قريبًا.

أمّا فيما يخص مواعيد انطلاقات السباقات التي لا تُقام في أوروبا، فسيتم تغييرها لتتوافق مع ذروة المشاهدة التلفزيونية.

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