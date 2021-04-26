الفورمولا واحد تتّجه للتصويت على خطط التصفيات السريعة

على إثر مناقشات مطوّلة حيال فكرة إقامة ثلاثة سباقات قصيرة أيّام السبت في بعض جولات هذا العام، تمّ العمل على حزمة قوانين إلى جانب حزمة ماليّة إضافيّة بين الفرق والقائمين على الفورمولا واحد.

ولا تزال المسألة بحاجة لعبور القنوات الرسميّة قبل تضمينها في القوانين، حيث انطلقت العمليّة الآن بالفعل.

وتمّت جدولة تصويتر على صيغة السباقات القصيرة ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الفورمولا واحد اليوم الإثنين، وسيكون هناك موعدٌ أقصى بـ 48 ساعة لتقديم الإجابات.

ومن أجل المصادقة على الفكرة فإنّها ستحتاج للحصول على "الأغلبيّة الخارقة"، أي 28 صوتًا من أصل الـ 30 في اللجنة. ويملك كل فريقٍ صوتًا، بينما يملك مالكو الحقوق التجاريّة للبطولة و"فيا" 10 لكلٍ منهما.

لكن في ظلّ اتّفاق الفورمولا واحد و"فيا" وجميع الفرق على خطط السباقات القصيرة، فيبدو أنّ مسألة التصويت ستكون شكليّة للحصول على الدعم اللازم.

وقد يكون الإعلان الرسمي عن تأكيد خطط التصفيات السريعة وشيكًا وقد يأتي ذلك بشكلٍ شبه مؤكّد قبل جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد الصيغة فإنذ خطط التصفيات السريعة ستشهد إقامة سباقٍ بـ 100 كلم يوم السبت في كلٍ من سيلفرستون، ومونزا وإنترلاغوس هذا العام لرؤية تأثيرها على العرض على الحلبة وأرقام المتابعة التلفزيونيّة.

أمّا بالنسبة للتصفيات الطبيعيّة فستُقام يوم الجمعة لتحديد ترتيب شبكة انطلاق سباق السبت الذي بدوره سيُحدّد ترتيب انطلاق السباق الرئيسيّ يوم الأحد. وستمنح تصفيات السبت السريعة بعض النقاط للثلاثة الأوائل (3-2-1).

وكانت مسألة الحزمة الماليّة بالنسبة للفرق العائق الأبرز الذي احتاجت البطولة لتجاوزه، وذلك في ظلّ مخاوف من أنّ المزيد من الحوادث في سباقات السبت قد تدفع الفرق لبلوغ حافة سقف النفقات.

وتمّ التوصّل في النهاية إلى صفقة بقيمة 500 ألف دولار لكلّ فريق، إلى جانب مجالٍ لرفع سقف النفقات بشكلٍ فردي لكلّ فريق في حال وقوع حادث باهظٍ في السباق القصير.