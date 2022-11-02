الفورمولا واحد تتجه للتخلي عن قانون خفض حرارة بطانيات الإطارات لموسم 2023
من المتوقع أن يتم بالفعل التخلي عن خطة الفورمولا واحد السابقة التي كانت تتمحور حول خفض درجة حرارة بطانيات الإطارات من 70 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية بحلول موسم 2023.
هذه الخطوة كانت جزءاً من تعديلات إضافية مقررة لموسم 2024 حيث تهدف البطولة للتخلي بالكامل عن بطانيات تسخين الإطارات، وذلك ضمن السعي نحو رياضة أكثر استدامة.
لكن خفض حرارة الإطارات نفسها فكرة لم يتقبلها السائقون بصدر رحب، خاصة علق عدة سائقين في إشارة إلى أن ذلك قد يرفع نسب الحوادث بشكل كبير.
ورداً على آراء السائقين بعد جولة أوستن، أجرت بيريللي اختباراً إضافياً يقضي بتسخين الإطارات حتى 70 درجة مئوية لساعتين فقط وليس لثلاث ساعات كما تجري العادة.
ووجدت بيريللي أن هذا التغيير يخفض من مقدار الطاقة المصروفة ويهدئ من مخاوف السائقين.
حيث شرح ماريو إيزولا مدير قسم رياضة السيارات لدى بيريللي، في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أنه وبينما تقضي الخطة لموسم 2024 "بعدم استعمال بطانيات التسخين تلك، لكن التحليلات أشارت إلى أن استعمال بطانيات بحرارة 70 درجة مئوية لمدة ساعتين فقط، توفر طاقة أكثر من استعمال تلك البطانيات لثلاث ساعات وبدرجة 50 مئوية".
وتابع: "بطانيات التسخين هذه تستهلك الكثير من الحرارة، إنها أشبه بفرن منزلي".
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وقدم إيزولا هذه النتائج إلى السائقين خلال الاجتماع الاعتيادي بعد التجارب الحرة الثانية في المكسيك، حيث أوضح أن السائقين وافقوا على هذه الخطة المعدلة.
فقال: "بالنسبة لي، هذا حل ممتاز. فهو يوفر الكثير من الطاقة".
وأكمل: "علينا الآن تحليل كامل البيانات. من ثم الخروج بمقترح نعمل به لموسم 2023 عبر ساعتين بحرارة 70 مئوية، هذه هي الخطة حالياً".
أما بالنسبة لموسم 2024، فإن الخطة ما زالت دون تغيير، حيث من المتوقع أن تعمل بيريللي على نوعيات جديدة من الإطارات أو أن الفرق ستضطر لاعتماد طرق تصميمية مختلفة من أجل تسخين إطاراتها عند الخروج للحلبة.
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