الفورمولا واحد تتّجه لفرض متطلّبات تلقيح إجباريّة على أطقم الفورمولا واحد في 2022

في حين أنّ القائمين على البطولة نجحوا في إكمال موسمَين في الوضع الوبائيّ العالمي الحالي، وكانوا قادرين على فتح المدرّجات والبادوك أمام المشجّعين مؤخّرًا، عادت المخاوف المتعلّقة بانتشار متحوّر أوميكرون بشأن المزيد من التحديات في المستقبل.

ذلك يعني عدم وجود نقاط استفهام حول مستقبل السباقات فحسب، كونه من المتوقّع أن تكون جائزة أستراليا الكبرى للعام المقبل مصدر صداع لوجيستي على وجه الخصوص بالنظر إلى متطلّبات الحجر الصحيّ الصارمة هناك، بل على صعيد ضمان عدم حدوث تفشٍ للفيروس كذلك.

ومع بدء العديد من الحكومات حول العالم في السعي وراء جعل التلقيح إجباريًا، تتمّ الآن دراسة جعل ذلك إجباريًا على جميع العاملين في بادوك الفورمولا واحد.

وبحديثه ضمن جائزة أبوظبي الكبرى، قال برونو فامين، مدير العمليّات في "فيا" المسؤول عن برتوكولات كورونا في الهيئة الحاكمة، أنّ هكذا فكرة بصدد التقييم.

لكنّ ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد أشار إلى أنّ تلك الفكرة انتقلت إلى مرحلة أخرى وقد وافق المجلس العالمي لرياضة السيارات على إكمال تلقيح كامل الطاقم.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الوضع الوبائي، قال الإيطالي: "هناك العديد من المشاكل للتباحث فيها مع الفرق".

وأكمل: "سنُواجه مشكلة إدارة الوضع الوبائيّ مجدّدًا في العام المقبل ولن يكون الوضع سهلًا. لكن خلال عامين مع الوباء فقد أكملنا موسمَين محتدمين للغاية".

وأردف: "بعد أن أكملنا موسمًا من 22 سباقًا، فإنّ ذلك يجعلنا متفائلين بشكلٍ حذرٍ حيال ما ستكون عليه بداية موسم 2022، حيث قد يبقى فيروس كورونا حاضرًا".

وواصل شرحه بالقول: "لكن ليس مصادفة أنّ أحد آخر الأشياء المصادق عليها من قبل المجلس العالمي لرياضة السيارات، كإجراء وقائي، يتمثّل في ضرورة تلقيح جميع أفراد طاقم الفورمولا واحد من أجل التواجد في البادوك".

وكانت الفورمولا واحد واحدة من أولى الرياضات التي أطلقت حملة للعموم لتلقي التلقيح، وذلك عبر إطلاقها لرسالة عبر مقطع فيديو شهد مشاركة السائقين فيه خلال جائزة أبوظبي الكبرى.