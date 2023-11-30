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الفورمولا واحد تتجه لسنّ قانون يضمن تبريد السائقين في الظروف القاسية

سيتم إلزام فرق الفورمولا واحد باستعمال معدات إضافية لتبريد السائقين ضمن الظروف الجوية القاسية في المستقبل، كجزء من مبادرة جديدة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" المتعلقة بالسلامة.

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لوغان سارجانت، ويليامز

رداً على التحقيق الذي أطلقته "فيا" بعد التحديات البدنية الهائلة التي واجهها السائقون في جولة قطر خلال موسم الفورمولا واحد المنصرم، بات هناك حلّ جديد جاهز للتطبيق.

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي للجنة الفورمولا واحد، تم التخطيط لتطبيق حلّ يضمن توجيه الهواء البارد من أسفل السيارة إلى القمرة عبر فتحة مخصصة.

لكن "فيا" كشفت عن خطوات إضافية لضمان عدم تكرار معاناة السائقين في قطر، حيث كان بعضهم بحاجة لعناية طبية بسبب الحرارة والرطوبة الشديدتين.

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وشرح نيكولاس تومبازيس مدير شؤون قسم السباقات الأحادية المقعد لدى "فيا"، أنه وفي الظروف التي يتم اعتبارها قاسية، بناء على عدة عوامل من بينها الحرارة، الرطوبة وحالة المسار، فإن "فيا" بوسعها تفعيل قانون طوارئ لمساعدة السائقين.

بالتالي ومباشرة، يتم رفع الوزن الأدنى المسموح للسيارات، مع إضافة معدات تبريد إضافية للسائق ضمن السيارة.

يشار إلى أن فكرة الفتحة المخصصة التي وافقت عليها لجنة الفورمولا واحد لموسم 2024، كانت مخصصة للموسم المنصرم، لكن اعترض عليها أحد الفرق خوفاً من تأثيرها على الأداء الانسيابي.

لكن تومبازيس أكد أنها ستكون صغيرة الحجم ولن تؤثر على أداء السيارة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

تصوير: ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

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