الفورمولا واحد تتّجه لتعزيز الاستدامة عبر جمع السباقات وفق مناطقها المتقاربة

تمّ الكشف عن الاستراتيجيّة من قبل ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة خلال "قهوة صباح السبت" التقليديّة مع مدراء الفرق في برشلونة.

وكانت ليبرتي ميديا قد أعلنت في 2019 عن خطّة لجعل البطولة حياديّة على صعيد انبعاثات الكربون بحلول 2030، واعتُبر جمع السباقات وفق مناطقها المشتركة جزءًا أساسيًا على صعيد ذلك الالتزام، إلى جانب عدّة مبادرات أخرى مثل رفع نسبة الوقود المستدام هذا العام.

كما أنّ اعتماد روزنامة أكثر كفاءة ستتعامل بشكلٍ جيّد مع مسألة ارتفاع تكاليف الشحن التي أثّرت على الفورمولا واحد ككلّ. إذ لم ترتفع التكاليف فحسب، بل أصبح هناك شحٌ في توافر سعة الشحن.

وتحدّثت الفورمولا واحد في السابق حول جمع الروزنامة وفق مناطق متقاربة، لكنّها اختارت الآن الدفع في تلك الوجهة بالفعل، بالرغم من أنّ عليها التوصّل إلى اتّفاقات بشأن أيّ تغيير مع مروّجي السباقات.

وفي حين أنّ بعض السباقات جُمعت معًا عادة، فإنّ بعض الحالات عرفت تواجد بعض السباقات البعيدة وحيدة وسط الروزنامة.

إذ أنّ سباق ميامي هذا الموسم عرف رحلة إلى أمريكا الشماليّة من أجل سباقٍ واحد، وفي حين سيُقام سباقا باكو ومونريال وراء بعضهما، إلّا أنّهما متباعدان جغرافيًا.

وبالرغم من أنّ دومينيكالي لم يتطرّق إلى الكثير من التفاصيل في الاجتماع، إلّا أنّه يُعتقد بأنّ باكو قد يتمّ جمعها مع سباقَي شنغهاي وسوزوكا.

كما أنّ خيارًا آخر يُمكن النظر فيه هو جمع سباقَي ميامي ومونريال معًا، وهو ما يعني نقل موعد أحدهما بشهرٍ بالمقارنة مع روزنامة 2022. ويُقلّص موعد سباق موناكو في نهاية شهر مايو مرونة الفورمولا واحد في تلك الفترة من العام.

فضلًا عن ذلك فقد يستمرّ جمع السباقات الشرق أوسطيّة عبر البحرين والسعوديّة في بداية الموسم وقطر وأبوظبي في نهاية العام.