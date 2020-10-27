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الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021

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الفورمولا واحد تتّجه لاعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021
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تتّجه بطولة العالم للفورمولا واحد إلى اعتماد روزنامة من 23 سباقًا في 2021، حيث ستتضمّن ثلاثة سباقات متتالية في مناسبتين فضلًا عن إضافة المملكة العربيّة السعوديّة ونقل جائزة هولندا الكبرى إلى الخريف.

بعد مراجعة مكثّفة لروزنامة 2020 بسبب وباء كورونا وإلغاء 13 سباقًا، أوضحت الفورمولا واحد خططها للعودة إلى روزنامة طبيعيّة في العام المقبل.

وحصلت الفرق على المسودّة الأولى للروزنامة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد اليوم الإثنين.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الروزنامة الأوليّة لموسم 2021 تتضمّن 23 سباقًا عبر إضافة جائزة السعوديّة الكبرى إلى الروزنامة الأصليّة التي كانت مقرّرة للعام الجاري.

وسيبدأ موسم 2021 في أستراليا في 21 مارس، وتتبعه جائزة البحرين الكبرى بعد أسبوع.

وستكون هناك فجوة أسبوعين إثر ذلك حتّى جائزة الصين الكبرى في 11 أبريل، على أن تُقام جائزة فيتنام الكبرى بعد ذلك بأسبوعين.

لكنّ التغيير الأبرز بالمقارنة مع روزنامة 2020 الأصليّة يتمثّل في نقل جائزة هولندا الكبرى إلى الخريف.

ذلك يعني أنّ جائزة إسبانيا الكبرى ستكون باكورة السباقات الأوروبيّة مجدّدًا على أن تُقام في 9 مايو قبل موناكو في 23 من ذات الشهر.

وستُحافظ أذربيجان على موقعها في يونيو رفقة كندا، قبل العودة إلى السباقات الأوروبيّة التقليديّة في فرنسا، والنمسا، وبريطانيا والمجر، على أن تستضيف الأخيرة السباق الأخير قبل العطلة الصيفيّة في 1 أغسطس.

أمّا مواعيد سباقات النصف الثاني من الموسم فلا تزال مرنة بعض الشيء، حيث ستُقام ثلاثة سباقات متتالية أخرى من خلال سنغافورة، وروسيا واليابان.

وبالرغم من أنّ روزنامة 2020 الفعليّة الآن تضمّنت إقامة ثلاثة سباقات متتالية في أربع مناسبات، فإنّ الفرق حذّرت من  ضرورة إقامة الكثير من السباقات المتتالية في المستقبل.

نتيجة لذلك ستكون هناك مساحة كافية من أجل حدثٍ جديد في المملكة العربيّة السعوديّة عبر سباق شوارع في جدّة في مرحلة متأخّرة من الموسم.

وستتبع بذلك الفورمولا واحد خطوات الفورمولا إي عبر إقامة سباقٍ في المملكة.

ومن المنتظر أن تكون هذه الخطوة الأولى في ظلّ خطط أوسع لانضمام المملكة إلى الفورمولا واحد عبر تشييد حلبة جديدة في منطقة القيديّة في المستقبل.

وستنتقل جائزة البرازيل الكبرى إلى ريو دي جينيرو في 2021، بالرغم من أنّ السباق لا يزال قيد ضغط المجموعات البيئيّة لعدم بناء الحلبة.

كما أنّ تحضيرات الموسم الجديد شتشهد بعض التغييرات كذلك، وذلك عبر نقل تجارب واحدة على الأقل من برشلونة إلى البحرين في مارس قبل انطلاق الموسم في أستراليا.

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الكاتب مروان الوافي

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