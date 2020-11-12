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الفورمولا واحد تتجه لاعتماد تجارب شتوية واحدة من ثلاثة أيام في 2021

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الفورمولا واحد تتجه لاعتماد تجارب شتوية واحدة من ثلاثة أيام في 2021

تتجه الفورمولا واحد لتقليص فترة التجارب الشتوية قبل الموسم إلى ثلاثة أيام فقط في 2021، ومن المتوقع كذلك أن ينتقل موقعها من إسبانيا إلى البحرين.

بعد أن كانت فترة التجارب الشتوية ثمانية أيام لعدد من السنوات، قلصتها الفورمولا واحد إلى ستة فقط في 2020، بحيث تمتد على مدار أسبوعين على حلبة برشلونة في كتالونيا.

لكن ومع اتخاذ قرار مواصلة موسم 2021 بسيارات 2020 مع تطويرات بسيطة عليها، اتفقت فرق البطولة على خفض عدد أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة فقط.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن التجارب الشتوية لموسم 2021 ستقام في البحرين على الأغلب، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

ولم تستضف حلبة البحرين الدولية تجارب شتوية منذ 2014 عندما كانت الحلبة الثالثة والأخيرة قبل انطلاقة أول موسم في حقبة المحركات الهجينة.

ومنذ ذلك الحين تم استعمال الحلبة مرتين لتجارب منتصف الموسم بعد سباق الجائزة الكبرى، في 2017 و2019. كما أنها ستستضيف سباقي فورمولا واحد الشهر المقبل.

وأعلنت الفورمولا واحد عن روزنامة أولية للموسم المقبل، بحيث ينطلق الموسم من أستراليا يوم 21 مارس/آذار.

ومن المتوقع أن تقام التجارب الشتوية في البحرين (إن تم اتخاذ القرار الرسمي بهذا الصدد) أوائل شهر مارس بهدف السعي لتمديد العطلة الشتوية بعد موسم 2020 الذي تأخر كي ينطلق بسبب جائحة كورونا العالمية.

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وكانت فرق البطولة قد أشارت خلال التجارب الشتوية لموسم 2020 أن ستة أيام أكثر من كافية، بينما يرى أندرو غرين المدير التقني لدى ريسينغ بوينت أن أربعة أيام تعتبر كافية.

وذلك التصريح كان قبل قرار مواصلة استعمال السيارات الحالية للموسم المقبل بهدف الخفض من نفقات التطوير على الفرق.

ويحق للفرق استعمال "مفتاحي تطوير" للعمل على تطوير الهيكل للموسم المقبل، ما يعني أنها ستمتلك بالفعل الكثير من البيانات والمعلومات حيال السيارات الحالية.

وتأتي خطوة خفض عدد أيام التجارب الشتوية كمبادرة أخرى لخفض النفقات على الفرق وتسهيل التحديات اللوجستية للسفر إلى أستراليا، عبر التوقف في البحرين.

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