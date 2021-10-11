الفورمولا واحد تتّجه لاختبار نظام شطب أزمنة مسجّلة في الأعلام الصفراء

قد يجري الاختبار في القريب العاجل، وربّما خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في أوستن بعد أسبوعين.

ويُنتظر من السائقين حاليًا إبطاء سرعاتهم وعدم تسجيل زمنٍ "سريعٍ نسبيًا" عند عبورهم مناطق الأعلام الصفراء المزدوجة.

وقد يُؤدّي ذلك في بعض الأحيان إلى إثارة بعض الجدل، مثلما حدث مع فرناندو ألونسو في تصفيات تركيا.

إذ دخل الإسباني منطقة أعلام صفراء مزدوجة في بداية لفّته السريعة الأولى، وبعد أن أكمل لفّة بوتيرة تنافسيّة كانت قريبة من أزمنة السائقين الآخرين، فقد تمّ استدعاؤه من قبل المراقبين.

وأفلت لاحقًا من العقوبة بعد أن لاحظ المراقبون أنّ لفّاته التالية كانت أسرع بثلاث ثوانٍ. لكنّ بعض منافسيه الذين ألغوا لفّاتهم بسبب الأعلام الصفراء أصرّوا على أنّ ألونسو سجّل زمنًا سريعًا نسبيًا، خاصة في ظروف تهديد الأمطار وأهميّة تحقيق لفّة سريعة مبكّرة.

وأخذ المراقبون ذلك بالحسبان، لكنّهم استبعدوا ذلك لأنّ بقيّة الحصّة سارت في أجواء جافة وتحسّنت الأزمنة إثر ذلك.

وبعد التباحث مع الفرق صباح اليوم الأحد في إسطنبول، يأمل ماسي عدم ترك أيّ مجالٍ للشكّ عبر اعتماد نظام يشطب الأزمنة أوتوماتيكيًا واتّباع مبدأ مماثلٍ لما يتعلّق بشطب أزمنة اللفّات التي يتجاوز فيها السائقون حدود المسار.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان من الممكن تقديم نظامٍ مشابه، قال ماسي: "دعونا نرى ما سنفعله في أوستن".

وأضاف: "فعلنا ذلك في ما يتعلّق بحدود المسار. يُمكننا التحقيق في أيّ الجوانب ستكون أكثر نفعًا، والتأكّد من عدم وجود أيّ عواقب غير مقصودة".

وأردف: "يبدو ذلك حلًا جيّدًا مبدئيًا. لكن علينا الإمعان في التفاصيل. لدينا اجتماع لجنة رياضيّة استشاريّة هذا الأسبوع في جميع الأحوال، وسيكون هذا من بين المواضيع المطروحة".

وأكمل: "ربّما سنقتصر على بعض التعديلات في نصوص القوانين. يبدو أنّ هناك بعض التعديلات التي بوسعنا جعلها أوضح للجميع على الأرجح على إثر بعض المحادثات اليوم".

وعندما سُئل إن كان هذا النظام الجديد سيُختبر في أوستن، أجاب ماسي أنّ ذلك "ممكن"، مُشدّدًا على أنّ هذا الاختبار لن يكون من الصعب فرضه.

وقال في هذا الصدد: "تندرج تلك في مذكّرات الحدث، ليست تغييرًا في القوانين أصلًا. ستكون العبارة القانونيّة: اختبار. لذا تحتاج للامتثال للمتطلّبات المفروضة في اللوائح الرياضيّة الدوليّة والامتثال لقوانين الأعلام الصفراء المزدوجة".

وأكمل: "لكن من أجل اختبار ذلك بالفعل فيجب أن يكون هناك سيناريو أزمنة سريعة نسبيًا".

واختتم بالقول: "سنلقي نظرة على ذلك، ربّما سنختبر شيئًا مختلفًا في أوستن، وسنرى ما سنفعله".