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فورمولا 1 أخبار

الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023

ستعود الفورمولا واحد إلى لاس فيغاس خلال 2023 بعد الإعلان عن خططها لإقامة سباق ليلي يوم السبت في شوارع المدينة شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

الفورمولا واحد تتجه لإقامة سباق ليلي في لاس فيغاس عام 2023

خاضت الفورمولا واحد محادثات مع المروجين حيال إمكانية إقامة جائزة كبرى في لاس فيغاس، لكنها أكدت أن السباق سينضم إلى روزنامة الموسم المقبل.

وذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستضيف ثلاث جولات العام المقبل: لاس فيغاس، ميامي وأوستن.

وستضم حلبة لاس فيغاس بطولها البالغ 3.8 ميلاً، 14 منعطفاً ومقطعاً مستقيماً سيشهد سرعات قصوى تتجاوز 210 ميلاً في الساعة على مدار خمسين لفة.

وستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المدينة الشهيرة سباق فورمولا واحد منذ 1985، يوم السبت، وذلك بشكل مغاير للمواعيد المألوفة للبطولة، بهدف ضمان تواجد الجمهور.

 

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة: "إنها لحظة رائعة للفورمولا واحد، تثبت حقاً الشعبية الهائلة والنمو الكبير اللذين تتمتع بهما رياضتنا في الولايات المتحدة".

وأكمل: "لاس فيغاس مدينة مشهورة في العالم أجمع بمستوى ضيافتها، الحماسة التي تقدمها والتشويق بالطبع. ليس هناك مكان أفضل لسباق الفورمولا واحد، ولا نكاد نطيق صبراً للتواجد هنا العام المقبل".

وأقامت الفورمولا واحد سابقاً سباقين في لاس فيغاس عامي 1981 و1982، لكن على حلبة مؤقتة حول المرائب لكازينو "سيزر بالاس"، حيث تلقت حينها انتقادات كثيرة مع حضور ضعيف للجمهور.

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ووفقاً للفورمولا واحد، فقد تطلب الأمر عملاً كبيراً مع العديد من الكازينوهات في لاس فيغاس لناحية ترويج السباق، إضافة إلى السلطات المحلية كذلك.

يشار إلى أن روزنامة الفورمولا واحد ستشهد كذلك عودة جولة قطر التي أخذا مكان جائزة الصين الكبرى التي توقفت عن التواجد منذ 2019.

وكشف دومينيكالي مؤخراً أنه هناك اهتمام بإقامة 30 سباقاً كل موسم، لكن اتفاقية كونكورد الحالية تضع حداً أقصى يبلغ 24 سباقاً في كل موسم.

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