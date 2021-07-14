الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير

ستقيم الفورمولا واحد أول سباق تصفيات قصير بتاريخها على حلبة سيلفرستون وذلك ضمن السعي لتغيير صيغة الجولة التقليدية هذا الموسم.

وستُنقل التصفيات إلى يوم الجمعة والتي تحدد ترتيب انطلاقة سباق التصفيات القصير يوم السبت، المكون من 17 لفة، ونتيجته ستحدد ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي يوم الأحد.

وكجزء من التغييرات التي تم إدخالها، سيتم منح قطب الانطلاق الأول رسمياً للفائز بالسباق القصير.

وبينما سينال أصحاب المراكز الثلاثة الأولى: 3 - 2 - 1 نقطة على التوالي في السباق القصير، لكن النتائج لن تُحسب على أنها منصات تتويج، ولن تكون هناك احتفالات اعتيادية لمنصة التتويج.

لكن الفورمولا واحد أضافت "لفة النصر" إلى هذه الصيغة، بحيث تقام خلال 30 دقيقة بعد انتهاء السباق من 5:00 حتى 5:30 مساء.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حيال لفة النصر، والتي سيظهر فيها السائقون الثلاثة الأوائل مع أكاليل الزهور، كما كان الحال خلال الحقبات السابقة من تاريخ رياضة السيارات.

نظرة على حلبة سيلفرستون تصوير: صور موتورسبورت

وصرحت الفورمولا واحد أن الأكاليل "ذات التصميم الخاص" ستكون ذات "لمسة عصرية"، حيث سيرتديها السائقون أمام الجمهور.

حيث قال أليكس مولينا مدير قسم الفعاليات في الفورمولا واحد: "سباق التصفيات القصير يمثل صيغة جديدة ومثيرة، لذا شعرنا أنه من المهم الخروج بصيغة احتفالية لما بعد السباق".

وأكمل: "هذه اللحظة تحتفل بسبعة عقود من التاريخ في هذه الرياضة، تزامناً مع لمسة عصرية - بما يتناسب تماماً مع السباق القصير نفسه".

ويعتبر سباق التصفيات القصير جزءاً من سعي الفورمولا واحد لتقييم إمكانية إدخال تغييرات لصيغتها، كتجربة ستتكرر في مونزا وحلبة أخرى في وقت لاحق من الموسم.

وفي حال أثبتت الفكرة نجاحها، فإن روس برون المدير الرياضي للبطولة، صرّح بالفعل أنه سيتم اعتمادها في المزيد من الجولات مستقبلاً.

لكن برون شدد أن الفورمولا واحد "لن تبيع" الاستضافة للحلبات التي تدفع أكثر، وذلك لضمان ملاءمتها الكاملة لطبيعة كل حلبة وخصائصها بما يضمن نوعية عالية للعرض المقدم.