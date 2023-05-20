الفورمولا واحد تتبرع بمليون يورو لجهود الإغاثة في منطقة إيميليا رومانيا

وفقاً للتقديرات المحلية فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 13 شخصاً، بينما بات 20.000 شخص دون مأوى.

وقد فاض ما يقارب 23 نهراً - من بينها نهر سانتيرنو القريب من بادوك حلبة إيمولا - بعد أمطار غزيرة ضربت المنطقة.

وتم إلغاء جولة إيمولا تزامناً مع الوضع المتردي بسبب ما حصل. وعلاوة على الدعم المادي، تم تقديم مخصصات الطعام التي كانت مقررة لموظفي البطولة والفرق، إلى أولئك المتضررين من الفيضانات.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "ولدتُ وترعرت في منطقة إيميليا رومانيا الرائعة، المكان الذي بات يعيش الآن أحد أسوأ اللحظات في تاريخه".

الأمطار تصوير: إريك جونيوس

وأكمل: "الوضع الذي يواجه المجتمع هنا مرعب للغاية، لكنني أعلم مقدار قوة وشغف أبناء المنطقة، كما هو الحال في جميع أنحاء إيطاليا، سننهض من هذه الأزمة".

وتابع: "علينا أن نقدم الدعم لهم في هذه الأوقات العصيبة، ولهذا السبب قمنا بالتبرع لدعم جهود الإغاثة على الأرض".

يشار إلى أن فيراري قد تبرعت أيضاً بمبلغ مليون يورو لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لصالح وكالة السلامة الإقليمية والحماية المدنية في إيميليا رومانيا.