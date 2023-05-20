الفورمولا واحد تتبرع بمليون يورو لجهود الإغاثة في منطقة إيميليا رومانيا
تبرعت منظمة الفورمولا واحد بمبلغ مليون يورو لدعم جهود الإغاثة والدعم لمنطقة إيميليا رومانيا التي تعرضت لفيضانات غزيرة أدت لإلغاء سباق إيمولا لموسم 2023 الجاري.
وفقاً للتقديرات المحلية فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 13 شخصاً، بينما بات 20.000 شخص دون مأوى.
وقد فاض ما يقارب 23 نهراً - من بينها نهر سانتيرنو القريب من بادوك حلبة إيمولا - بعد أمطار غزيرة ضربت المنطقة.
وتم إلغاء جولة إيمولا تزامناً مع الوضع المتردي بسبب ما حصل. وعلاوة على الدعم المادي، تم تقديم مخصصات الطعام التي كانت مقررة لموظفي البطولة والفرق، إلى أولئك المتضررين من الفيضانات.
حيث قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد: "ولدتُ وترعرت في منطقة إيميليا رومانيا الرائعة، المكان الذي بات يعيش الآن أحد أسوأ اللحظات في تاريخه".
الأمطار
تصوير: إريك جونيوس
وأكمل: "الوضع الذي يواجه المجتمع هنا مرعب للغاية، لكنني أعلم مقدار قوة وشغف أبناء المنطقة، كما هو الحال في جميع أنحاء إيطاليا، سننهض من هذه الأزمة".
وتابع: "علينا أن نقدم الدعم لهم في هذه الأوقات العصيبة، ولهذا السبب قمنا بالتبرع لدعم جهود الإغاثة على الأرض".
يشار إلى أن فيراري قد تبرعت أيضاً بمبلغ مليون يورو لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لصالح وكالة السلامة الإقليمية والحماية المدنية في إيميليا رومانيا.
أحدث الأخبار
وولف: ضمّ الرئيسة التنفيذية لعمليات ريد بُل يوفّر "أفضلية قوية" بالنسبة إلى مرسيدس
وولف: ضمّ الرئيسة التنفيذية لعمليات ريد بُل يوفّر "أفضلية قوية" بالنسبة إلى مرسيدس وولف: ضمّ الرئيسة التنفيذية لعمليات ريد بُل يوفّر "أفضلية قوية" بالنسبة إلى مرسيدس
شتاينر: على حلبات الفورمولا واحد التقليدية اللحاق بأسلوب ميامي للترفيه
شتاينر: على حلبات الفورمولا واحد التقليدية اللحاق بأسلوب ميامي للترفيه شتاينر: على حلبات الفورمولا واحد التقليدية اللحاق بأسلوب ميامي للترفيه
الفورمولا واحد تتبرع بمليون يورو لجهود الإغاثة في منطقة إيميليا رومانيا
الفورمولا واحد تتبرع بمليون يورو لجهود الإغاثة في منطقة إيميليا رومانيا الفورمولا واحد تتبرع بمليون يورو لجهود الإغاثة في منطقة إيميليا رومانيا
مرسيدس ملتزمة بخطط التحديثات في موناكو
مرسيدس ملتزمة بخطط التحديثات في موناكو مرسيدس ملتزمة بخطط التحديثات في موناكو
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.