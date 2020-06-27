الفورمولا واحد "تتبرأ" من تعليقات إكليستون حول العنصرية

تواجد إكليستون صاحب الـ 89 عامًا على رأس إدارة الفئة الملكة لـ 40 عامًا قبل تنحيته من منصبه وخروجه من الرياضة في يناير 2017 عقب استحواذ ليبرتي ميديا على مقاليد الفورمولا واحد، وحينها تمّ منج إكليستون لقبًا شرفيًا "كرئيس فخري".

وفي ظل الاحتاجات المناهضة للعنصرية الدائرة الآن حول العالم والتركيز الأكبر الذي يتوجّه نحو تحقيق المساواة داخل المجتمع، فقد أعلنت الفورمولا واحد خططًا من أجل حملة جديدة تهدف لتحسين التنوّع العرقي داخل الرياضة.

كما أطلق لويس هاميلتون بطل العالم 6 مرّات لجنته الخاصة للمساعدة في الضغط من أجل تحقيق التنوّع العرقي والتشجيع على بلوغ "تغيير حقيقي وملموس".

وخلال لقاء له مع شبكة "سي ان ان" هذا الأسبوع، صرّح إكليستون بأنّه وبينما تعد حملة هاميلتون "رائعة"، لكنّه لا يعتقد بأنّها "ستحقق أي شيء سيء أو جيّد للفورمولا واحد".

وقد واصل إكليستون بالقول أنّه "في الكثير من الأوقات، يكون أصحاب البشرة السمراء أكثر عنصرية من أصحاب البشرة البيضاء".

كما أدان فعل إسقاط تماثيل تجار العبيد مثل إدوارد كولستون في بريستول خلال الاحتجاجات.

وفي بيانٍ أصدرته الفورمولا واحد مساء أمس الجمعة، تبرأت البطولة من تعليقات إكليستون، وكشفت عن انتهاء صلاحية لقبه كرئيس فخري.

وجاء في البيان: "في لحظة تاريخية نحتاج فيها الاتّحاد أكثر من أي وقت مضى لمجابهة العنصرية وعدم المساواة، فإنّنا نتبرأ تمامًا من تتعليقات بيرني إكليستون التي ليس لها مكان في الفورمولا واحد أو في المجتمع. لم يقم السيد إكليستون بأيّ دور في الفورمولا واحد منذ مغادرته منظمتنا في 2017، كما أنّ لقبه الشرفي كرئيس فخري قد انتهت صلاحيته في يناير/كانون الثاني لهذا العام".

ويمثّل ذلك البيان التحرّك العلني الأول من الفورمولا واحد لتنأى بنفسها عن تعليقات إكليستون منذ نهاية مسيرته في إدارة الرياضة في 2017، عندما تم استبداله بالرئيس التنفيذي الحالي تشايس كاري.

وقد تحدّت شبكة "سي ان ان" إكليستون عندما أدلى بتلك التصريحات، حيث أوردت أنّه "لم يكن بوسعه تقديم أيّ دليل قائم على ادّعائه الذي لا أساس له بخلاف قوله أنّه لا’حظ’ ذلك عبر السنوات".

جديرٌ بالذكر أنّ حملة الفورمولا واحد الجديدة #WeRaceAsOne تحظى بدعم جميع فرق البطولة الـ 10، ومن المقرر أن تلعب دورًا هامًا في الترويج والرسائل التي تصدّرها البطولة خلال موسم 2020.