الفورمولا واحد تتابع الوضع الروسي الأوكراني "عن كثب"

بدأت روسيا هجومًا عسكريًا شاسعًا على أوكرانيا صباح اليوم الخميس بعد أشهر من التوتّر المتصاعد، وذلك بعد إرسالها لقوّات نحو منطقتين انفصاليّتين في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع.

وقال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اختار درب الدم والتدمير عبر إطلاقه هجومًا غير مبرّر على أوكرانيا"، وأنّ المملكة المتّحدة وحلفاءها "سيردون بشكلٍ حاسم".

وأدّت الأزمة إلى العديد من الأسئلة المتزايدة بشأن العديد من الأحداث الرياضيّة البارزة في المنطقة، بما فيها جائزة روسيا الكبرى التي من المنتظر أن تُقام على حلبة سوتشي في 25 سبتمبر المقبل.

وأصدرت الفورمولا واحد بيانًا مقتضبًا اليوم الخميس بشأن المسألة ذكرت فيه: "تتابع الفورمولا واحد عن كثب التطوّرات المتسارعة للغاية مثل العديد من الأطراف الأخرى، وليس لدينا أيّ تعليقٍ إضافي في الوقت الحاضر بشأن السباق المبرمج في سبتمبر".

وأكملت: "سنُواصل متابعة الوضع عن كثب".

وكانت الأزمة قد دفعت بالفعل إلى دعوات للاتّحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائيّ دوري الأبطال بعيدًا عن سان بطرسبرغ. كما أجّل الاتّحاد بالفعل لقاء دوري الشباب الذي كان من المنتظر أن يُقام في العاصمة الأوكرانيّة كييف.