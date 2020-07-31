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الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول

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الفورمولا واحد تبث سباق نوربورغرينغ عبر يوتيوب في سبع دول
31-07-2020

ستطأ الفورمولا واحد بقعة جديدة في تاريخها لبث السباقات عندما تذيع جائزة أيفل الكبرى في أكتوبر/تشرين الأوّل مباشرة ومجانًا على منصّة يوتيوب في سبع دول أوروبية، ما يُعطي مؤشرًا على وجهة مستقبلية ممكنة للرياضة.

ستتم إذاعة سباق نوربورغرينغ مباشرة على يوتيوب فقط في ألمانيا، سويسرا، هولندا، بلجيكا، النرويج، السويد والدنمارك. حيث صرّحت الفورمولا واحد بأنّ صفقة البث تتضمّن تغطية لكامل عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى ملخّص السباق والتحليلات.

ولطالما استكشفت الفورمولا واحد تحت إدارة ليبرتي ميديا سبلًا جديدة لتسويق المحتوى، حيث يتجلّى ذلك مع نجاح قناة البطولة على اليوتيوب والتي تملك ما يقارب 4 مليون مشترك يملكون وصولًا للعديد من الملخصات والتغطيات.

في ذات الوقت، لم تحظ خدمة "اف1 تي في" للبث المباشر بالانتشار المتوقّع، كما أنّها ليست متاحة في بعض الأسواق الرقمية الكبيرة، مثل المملكة المتحدة، إلى جانب انزعاج المشجّعين من بعض المشاكل التقنية.

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وبالرُغم من أنّ خدمة البث على اليوتيوب مجانية للمشاهدين، لكنّ الفورمولا واحد أوضحت بأنّ هنالك عاملًا تجاريًا ضمن هذه الصفقة، حيث تخطط البطولة لبيع الإعلانات، إمّا عن طريق دولة بعينها أو عبر أسواق متعددة.

وتعقيبًا على ذلك قال آدم كروذرز رئيس حقوق الإعلام الرقمي في البطولة: "نحن سعداء للعمل مع يوتيوب في ذلك المشروع المثير".

وأضاف: "في ظل سعينا لتحقيق التنوّع ضمن استراتيجيتنا لتوزيع المحتوى الإعلامي وتوسيع عروضنا الرقمية، كان من الضروري أن نتفاعل مع المشجّعين الذين يتابعون المنصّات على نحوٍ مختلف، ويوتيوب توفّر لنا المنصّة المثالية لتحقيق ذلك".

وتابع: "الشراكة مع يوتيوب تضمن كذلك مواصلة سعينا للتفاعل مع مشجّعين جدد بطرق مختلفة لتعزيز القاعدة الجماهيرية للفورمولا واحد بينما نواصل الابتكار في عروضنا للمحتوى الإعلامي للمشجّعين الحاليين".

من جهته، شدّد توموس غريس رئيس قسم الرياضة الأوروبية في يوتيوب على أنّ تلك الصفقة ستجذب جيلًا أصغر من المتابعين.

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فقال: "يوتيوب يساعد الرياضة على الوصول إلى مشجّعي الغد، حيث أنّ 70 بالمئة من جمهور الفورمولا واحد على يوتيوب تحت سن الـ 35".

وأكمل: "لطالما كانت الفورمولا واحد أحد أكثر العلامات الرياضية ابتكارًا، كما أنّ ديناميكية إنتاجهم للفيديوهات تضاهي نظيرتها على الحلبة. كما أنّ قرار البطولة ببث أكثر محتوياتها تميّزًا على منصتنا يعد دليلًا إضافيًا على دور يوتيوب كشريك موثوق للصناعة".

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