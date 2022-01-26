الفورمولا واحد تؤكد: لا مشجّعين أو تغطية تلفزيونية للتجارب الشتوية الأولى في برشلونة

بينما تم الاتفاق على مواعيد التجارب الشتوية الأولى والثانية قبل عدة أشهر، لكن لم يكن قد تمّ تحديد تفاصيل فترتي التجارب في برشلونة والبحرين.

مع ذلك، أكّدت الفورمولا واحد اليوم الأربعاء أنه قد تمّ الانتهاء من الصفقة مع الحلبتين، مع توضيح البطولة لخطط فترتي التجارب.

وستُقام تجارب برشلونة في من 23 إلى 25 فبراير/شباط، بينما ستُقام تجارب البحرين بين 10 و12 مارس/أذار، قُبيل الجولة الافتتاحية للبطولة هناك في 18 من ذات الشهر.

وبينما ستكون هنالك ضجّة كبيرة تحيط بالتجارب الأولى على سيارات 2022 في برشلونة، لكنّ الفورمولا واحد ستعاملها على أنها ليست أكثر من مجرد تجارب تمهيديه أو استعراضية كالتي تُقام عادة ضمن أحداث خاصة.

وضمن بيان من الرياضة يشرح تلك الخطة تم نشره على الموقع الرسمي للفورمولا واحد جاء الآتي: "التجارب الأولى ستكون هادئة، كحصص ما قبل التجارب ستُقام في برشلونة في 23-25 فبراير، وتسمح للفرق باستعراض واختبار سياراتها الجديدة تمامًا لموسم 2022 للمرة الأولى على ذات الحلبة".

وأضاف: "مع ذلك، ومثلما هو معتاد مع أحداث ما قبل التجارب للفرق، فلن تشهد المجريات على حلبة برشلونة تغطية حيّة على شاكلة السباقات أو توقيتات مباشرة، لكنها ستتضمن محتوى وأزمنة أفضل اللفات في نهاية كل يوم".

وبينما لن يتم السماح للمشجعين بالحضور، لكن وسائل الإعلام وشبكات البث ستكون حاضرة في الحدث من أجل توفير الأخبار والتحديثات، كما ستكون الفرق قادرة على نشر محتواها الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، فإنّ الفورمولا واحد ستنشر كذلك محتواها الرسمي وتحديثاتها مع نهاية كل يوم.

وفي حين أن قرار معاملة تجارب برشلونة كتجارب استعراضية سيُحبط المشجعين الذين سبق وكانوا حاضرين في التجارب على الحلبة في الماضي، لكن من المعلوم أن ذلك القرار تم اتخاذه بعد ضغط من الفرق لتغيير خط التجارب الشتوية لموسم 2022.

ومع تقليص القوانين للتجارب لتكون فترة واحدة رسمية بدءًا من 2021، فقد ضغطت الفرق لتوسيع ذلك النطاق لموسم 2022 بسبب التغييرات الكبيرة على القوانين.

وقد استجابت البطولة لذلك عبر إضافة تلك التجارب "الخاصة" في برشلونة والتي ترغب الرياضة والفرق بمعاملتها على أنها ليست أكثر من مجرد تجارب استعراضية لفهم السيارات الجديدة بشكل أفضل.

وتريد الفورمولا واحد التعامل مع التجارب الثانية في البحرين على أنها التجارب الشتوية الرسمية، لذلك ستشهد عرض التوقيتات المباشرة المعتادة وكذلك التغطية التلفزيونية، وستكون أيضاً مفتوحة أمام المشجعين.