الفورمولا واحد تُؤكّد فسخ عقد جائزة روسيا الكبرى

على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، أعلنت الفورمولا واحد عن عدم تسابقها في روسيا لاحقًا هذا العام، بعد أن كان من المقرّر إقامة السباق في 25 سبتمبر.

وزعمت شركة روسغونكي المروّجة للسباق حينها بأنّه لا يزال من الممكن إقامة الجولة، لكنّ العقد قد تمّ تعليقه.

لكنّ الفورمولا واحد أكّدت الآن أنّ عقد جائزة روسيا الكبرى قد تمّ إنهاؤه.

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وجاء في البيان: "يُمكن للفورمولا أن تؤكّد إنهاء عقد مروّج جائزة روسيا الكبرى، ما يعني أنّ روسيا لن تستضيف سباقًا في المستقبل".

ذلك يعني أنّ الفورمولا واحد لن تنتقل من سوتشي إلى سانت بيطرسبرغ وفق ما كان مخطّطًا له في 2023. وكانت الفورمولا واحد تتّجه للتسابق في حلبة إيغورا درايف المُجدّدة بدءًا من العام المقبل، وذلك بالنظر إلى أنّ عقد جائزة روسيا الكبرى كان يمتدّ حتّى 2025.

ويُتفهّم أنّ قرار فسخ العقد اتّخذ الأسبوع الماضي كجزء من محادثات المسؤولين عن الفورمولا واحد ومدراء الفرق حول السباق على إثر الغزو.

وبدأت الرياضات حول العالم بقطع روابطها بروسيا منذ بداية الغزو. ولن يُسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الباراليمبيّة في بيكين، في حين قامت فيفا بتعليق مشاركة الفرق والمنتخب الروسي.

وفي حين أنّ المجلس العالمي لرياضة السيارات عقد اجتماعًا خارقًا للعادة في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع للتباحث في المسائل المتعلّقة بالغزو، إلّا أنّه أعلن مواصلة قدرة السائقين الروس والبيلاروس على المشاركة في السباقات، لكن بعلم محايد.

لكنّ ذلك لم يمنع الاتّحادات المحليّة من فرض ضوابطها الخاصة، بما في ذلك المملكة المتّحدة التي أعلنت عن عدم السماح للسائقين الروس والبيلاروس بالتسابق في أرضها.

ويبقى مستبقل السائق الروسي نيكيتا مازيبين ضبابيًا مع فريق هاس نتيجة لهذه المستجدات. يأتي ذلك على إثر نزع الراعي الرئيسي للفريق أورالكالي من كسوة السيارة في اليوم الأخير من تجارب الأسبوع الماضي.