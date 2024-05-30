الفورمولا واحد تؤكد عدم تكرار استراتيجية "فرّق تَسُدْ" التي اتبعها بيرني إكليستون سابقاً

بدأ مالكو الأسهم التجارية محادثات للعمل على اتفاقية كونكورد جديدة وهي المستندات التي تُدار عبرها الفورمولا واحد، وستغطي الاتفاقية الجديدة الفترة ما بين 2026 إلى 2030.

وتاريخياً، كانت مفاوضات مثل هذه الاتفاقيات تشهد صراعات شديدة، حيث يريد كل فريق عوائد مالية أكبر من قبل المروّجين.

وحين كان إكليستون يُدير الفورمولا واحد، كان يحرّض الفرق على بعضها البعض، وهو يدرك أن المفاوضات مع كل فريق على حدة، أسهل بكثير فيما لو كانت الفرق متحدة بين بعضها البعض.

ومن بين التكتيكات التي كان يتبعها، تحفيز الفرق بعوائد مالية إضافية كي تعارض بعضها البعض، وهذا ما ساعد على سبيل المثال في انهيار رابطة فرق الفورمولا واحد قبل عقد من الزمن تقريباً.

وأوضح غريغ مافي الرئيس التنفيذي لدى ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا واحد، أن البطولة لن تطبق مثل هذه الاستراتيجية "فرّق تَسُدْ".

وكما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن بعض النواحي التاريخية المثيرة للجدل في الاتفاقية مثل التعويض المالي الإضافي لفريق فيراري، ستبقى. لكن سيتم وضع سقف ماليّ محدد لها وهو أمر يبدو أنه لم يُسعد العلامة الإيطالية كثيراً.

وضمن معرض كلامه في موناكو على هامش حدث "F1 in Depth" الذي يستضيفه الموقع الشقيق "Autosport Business"، تكلم مافي حول المقاربة المتبعة في اتفاقية كونكورد الجديدة.

فقال: "في السابق، كان يتم صرف الكثير من الوقت لتحفيز الفرق ضد بعضها البعض. وفي حالات كثيرة، كانوا يتصادمون فيما بينهم بدلاً من التفكير حول كيفية تحسين نموّ الرياضة".

وأكمل: "حاولنا الابتعاد عن هذه الاستراتيجية، ولطالما قلتُ وكما هو الحال في منافسات كرة القدم الأميركية: تنافسٌ شديد يوم الأحد، لكن ومع الوصول ليوم الاثنين، فإن مصلحة الرياضة تبقى في المقام الأول".

وأضاف: "نحن نريد حقاً الدفع سوية بالرياضة إلى الأمام. والفرق تتبنى هذه المقاربة وتستفيد منها كذلك مادياً، لأن نموّ عوائد الفورمولا واحد المالية يعني أن حصة الفرق المالية ستكبر أيضاً، لكننا نرى كذلك ارتفاعاً في قيمة الفرق أيضاً".

من جهة أخرى، أكد مافي على النمو الهائل الذي تتمتع به الفورمولا واحد.

فقال: "رأينا نمواً هائلاً في قيمة الفرق، وكذلك في قيمة الفورمولا واحد ككل. لكن قيمة الفرق في الحقيقة ارتفعت أكثر. وهذا هو المهم: نحتاج لتبني ذهنية الاستثمار وأن هذه العلامات التجارية تمتلك قيمة حقيقية بالفعل. وهذا ما يحصل حالياً".

بالمقابل، أشار مافي إلى أنه يدرك صعوبة نقاشات اتفاقية كونكورد المقبلة، مشيراً إلى أنه ليس ساذجاً ليعتقد أنها ستكون سهلة.

فقال: "هناك بالتأكيد أمور ستشهد بعض الصدامات. يا لها من مفاجأة! الفرق تريد المزيد من المال! أنا أتفهم ذلك".

وأكمل: "لكن بشكل عام، إنهم يقدّرون أننا نتبع مقاربة طويلة الأمد، ونحاول التأكيد على أننا سنحصد العوائد جميعاً".