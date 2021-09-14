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الفورمولا واحد تُؤكّد خطط إجباريّة التعويل على السائقين اليافعين في تجارب الجمعة

أكّد روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد وجود خططٍ لجعل التعويل على السائقين اليافعين إجباريًا في حصص التجارب الحرّة يوم الجمعة بدءًا من موسم 2022.

الفورمولا واحد تُؤكّد خطط إجباريّة التعويل على السائقين اليافعين في تجارب الجمعة

حصلت الفرق منذ وقتٍ طويل على فرص الاستعانة بالسائقين الشبان أيّام الجمعة، لكنّ قلّة منها استغلّت ذلك، بينما كانت ويليانز وألفا روميو من بين أكثرها تعويلًا على اليافعين.

ولم يتمّ تحديد عدد عطل نهاية الأسبوع التي يتعيّن فيها على الفرق الاستعانة بسائقٍ يافعٍ في العام المقبل، لكن أحد التعقيدات يتمثّل في ضرورة ملاءمة ذلك مع صيغة السباقات القصيرة، كون هكذا أحداث يحصل فيها السائقون على التجارب الحرّة الأولى فقط قبل التجارب التأهيليّة.

وقال برون: "سيتمّ اعتماد تجارب الجمعة لليافعين. على كلّ فريق الاستعانة بيافعٍ في التجارب الحرّة الأولى يوم الجمعة. نحن حذرون للغاية حيال كيفيّة تفسير اليافع. لننتظر ونرى كيف سنقوم بتعريفه".

وأردف: "أعتقد بأنّهم سيحتاجون لجلب سائقٍ يافع يوم الجمعة في العام المقبل، لكلّ فريق وفي عددٍ معيّن من المناسبات".

وعندما سُئل عن قلّة مقاعد التسابق المتاحة لأولئك السائقين للتقدّم، أجاب برون: "انظروا من رأيناهم ينضمّون، شاهدنا جورج راسل، وشارل لوكلير، وماكس فيرشتابن والكثير الآخرين".

وأردف: "لذا هناك فرص متاحة. من الرائع المساعدة في ذلك، لكن لا أعتقد بأنّنا نفتقر للسائقين اليافعين المنضمّين إلى الفورمولا واحد".

وليس للعديد من الفرق برامج سائقين شبان، بمن فيهم مكلارين، لذا سيتعيّن عليه بدء البحث عن مرشّحين مناسبين.

وقال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "كنّا داعمين لاعتماد حصص إجباريّة في تجارب ما بعد الموسم، أو حتّى خلال الموسم، للسماح لليافعين بخوض حصص رسميّة".

وأضاف: "الوضع صعب على الشبان اليوم بالنظر إلى محدوديّة التجارب. لذا نحن سعداء للغاية بذلك، كما أنّنا ندعم ترويج ذلك أكثر. نحن نخوض هذه المحادثات مع الفرق الأخرى وفيا والفورمولا واحد".

واختتم بالقول: "أفترض بأنّنا ننظر في من نريد منحه فرصة التواجد في سيارتنا في هذه الحصص. هذه عمليّة جارية حاليًا".

كما أشار سيدل إلى ترحيبه بالفكرة، خاصة مع تطبيقها بشكل تدريجي. في ذات الوقت سيتعيّن على فريق أستون مارتن كذلك البحث عن خياراته للسائقين اليافعين.

وقال أوتمار زافناور مدير الفريق: "بالتأكيد سيُفيد ذلك الفرق التي لديها برامج سائقين شبان. وبالنسبة إلينا فإنّنا نُحبّذ تواجد سائقينا في السيارة لأقصى وقتٍ ممكن. لكن علينا النظر إلى المشهد العام وتغذية الرياضة بالمواهب الشابة القادمة".

وأكمل: "يبدو أنّه مع تقدّم الوقت فإنّ التجارب تقلّ أكثر ومعها كيفيّة حصولهم على الخبرة التي يحتاجونها".

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