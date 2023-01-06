الفورمولا واحد تؤكّد: خطط أندريتي وكاديلاك لدخول البطولة ما تزال بحاجة إلى موافقتنا

أعلنت أندريتي غلوبال يوم أمس الخميس دخولها في شراكة مع جنرال موتورز لتقديم نيّتهما لتأسيس فريق فورمولا واحد في المستقبل.

وأتي الإعلان بعد أيام قليلة من تصريح محمد بن سليم رئيس فيا برغبته فتح الباب أمام فرق جديدة محتملة لدخول البطولة.

كما يأتي ذلك بعد أشهر من الجدل حول محاولات واهتمام أندريتي السابق بخوض غمار الفورمولا واحد، الأمر الذي لم يلق ترحيبًا من الفرق المنافسة ورؤساء البطولة.

وبينما يمثّل دخول جنرال موتورز وكاديلاك في المعادلة دعمًا كبيرًا لمساعي أندريتي، إلا أن الفورمولا واحد أصدرت بيانًا أكدت فيه على أنه يجب اتباع الخطوات والعمليات اللازمة، وأن البطولة يجب أن تتأكد من أهمية تلك الخطوة للفورمولا واحد على المدى الطويل.

وجاء في البيان: "هنالك اهتمام ضخم بمشروع الفورمولا واحد في الوقت الحالي مع وجود عدد من المحادثات المتواصلة التي قد لا تكون ظاهرة للآخرين".

وأضاف: "نرغب جميعًا بضمان أن تظل البطولة موثوقة ومستقرة، حيث سيتم تقييم أي طلب دخول جديد وفق المعايير التي تتماشى مع تلك الأهداف من قبل كافة الأطراف المعنية".

وتابع: "أي طلب دخول جديد سيحتاج إلى موافقة كل من الفورمولا واحد وفيا".

وبينما لم تحدد الفورمولا واحد الأطراف المهتمة الأخرى، إلا أنه كان هنالك تكهنات قبل عطلة الكريسماس بأن فورد كانت تقيم كذلك الدخول في شراكة محتملة مع ريد بُل، وكذلك هيونداي.

هذا ولم يُعلن بعد عن موعد محدد ترغب فيه أندريتي/كاديلاك دخول الفورمولا واحد، لكنه من غير المرجّح أن يكون قبل حقبة القوانين الجديدة التي ستبدأ في 2026.