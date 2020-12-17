الفورمولا واحد تُؤكّد تجديد عقد حلبة إنترلاغوس لخمسة أعوام

كانت الفورمولا واحد تتّجه للانتقال إلى نقل سباق البرازيل من ساو باولو إلى ريو دي جينيرو في 2021 بعد التوصّل إلى اتّفاق مبدئيّ مع المروّجين الجدد وانتظار موافقة الحكومة على بناء حلبة جديدة.

لكن على إثر ضغط السكان المحليين لمعارضة بناء حلبة جديدة في المنطقة الغابيّة حفاظًا على البيئة، ومع ضيق الوقت المتبقيّ على موسم 2021، تحرّكت الفورمولا واحد لإبرام صفقة للإبقاء على السباق على حلبة إنترلاغوس على المدى الطويل.

وكشفت الفورمولا واحد رسميًا عن العقد الجديد يوم الأربعاء على إثر مُصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على روزنامة 2021. وسيحمل السباق اسم جائزة ساو باولو الكبرى بدءًا من 2021، وسيشهد بقاء الفورمولا واحد في إنترلاغوس حتّى 2025.

وقال تشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد: "نحن سعداء بالإعلان عن أنّ مدينة ساو باولو ستُواصل استضافة جائزة البرازيل الكبرى حتّى 2025 ونتطلّع قدمًا للعمل مع المروّجين الجدد في الأعوام المقبلة".

وأضاف: "البرازيل سوق مهمةٌ للفورمولا واحد ولها الكثير من المشجّعين وتاريخٌ طويلٌ في الرياضة. دائمًا ما كان السباق في البرازيل لحظة مميّزة بالنسبة لمشجّعينا والسائقين وشركائنا ونتطلّع قدمًا لمنحهم سباقًا حماسيًا في إنترلاغوس في 2021 والأعوام الخمسة المقبلة".

وسيتمّ دعم شركة "برازيل موتورسبورتس" المروّجة الجديدة للجائزة الكبرى من خلال شركة مبادلة للاستثمار المتمركزة في أبوظبي، وقد عيّنت مديرًا جديدًا للاهتمام بمصالحها في الفورمولا واحد.