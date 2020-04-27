إلغاء جائزة فرنسا الكبرى 2020 للفورمولا واحد

أعلنت الحكوم الفرنسيّة مؤخرًا تمديدها لإجراءات إغلاق البلاد الحاليّة لشهر إضافيّ في محاولة لمجابهة تفشّي فيروس "كوفيد-19".

كما أكّد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسيّ مواصلة حظر التجمّعات العامة حتّى "منتصف يوليو"، ما وضع أيّ حدٍ لإقامة الجائزة الكبرى في موعدها الأصليّ في 28 يونيو على حلبة بول ريكار.

وأكّد منظمو جائزة فرنسا الكبرى في بيانٍ اليوم الإثنين إلغاء الجائزة الكبرى بشكلٍ رسمي، لتُصبح بذلك الجولة العاشرة التي يتمّ التخلّي عنها هذا العام.

ذلك يعني أنّ جائزة النمسا الكبرى المُجدولة في 5 يوليو أصبحت الآن السباق الأوّل الذي لم يتمّ بعد تأجيله.

وكانت الحكومة النمساويّة قد بدأت في الأيام الأخيرة إجراءات تخفيف للإغلاق الشامل للبلاد، حيث سمحت لبعض المتاجر بإعادة فتح أبوابها، لكنّها لا تزال تفرض قيودًا صارمة على صعيد قواعد التباعد الاجتماعي.

كما عبّرت الحكومة النمساويّة عن انفتاحها على فكرة إقامة السباق من دون حضور الجمهور، لكن سيتعيّن على جميع أطقم فرق الفورمولا واحد الامتثال للقواعد الصارمة المتعلّقة بالدخول والخروج من البلاد.

وكان روس برون المدير الرياضيّ للفورمولا واحد الأسبوع الماضي قد أشار إلى أنّ البطولة تأمل إقامة 19 سباقًا بدءًا من يوليو على أن تُقام الجوائز الأوروبيّة من دون جمهور.