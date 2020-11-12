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الفورمولا واحد تؤكّد التزامها بالمحركات الهجينة لموسم 2026 وما بعده

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الفورمولا واحد تؤكّد التزامها بالمحركات الهجينة لموسم 2026 وما بعده

أكّدت بطولة العالم للفورمولا واحد التزامها باعتماد وحدات طاقة هجينة للجيل الجديد من محركاتها، حيث تعتقد بأنّ الدفع نحو وقود مستدام قد يكون له تأثير إيجابي دراماتيكي على البيئة.

تخطط الفورمولا واحد للانتقال إلى تصميم جديد للمحرك بدءًا من 2026 على أبعد تقدير، حيث وافقت الفرق على مواصلة اعتماد المحركات الهجينة ذات الشواحن التوربينية الحالية حتى هذا الموعد.

وفي حين أثار قرار هوندا بالانسحاب من ساحة البطولة بعد موسم 2021 الكثير من الحديث حول حاجة الرياضة إلى النظر نحو اعتماد تقنيات راديكالية أكثر في جانب المحرك مثل الكهربائية أو المعتمدة على الهيدروجين عند الدخول في حقبة القوانين الجديدة، لكنّ الرياضة أكّدت على إيمانها بأنّ الجيل الجديد من وحدات الطاقة الهجينة هو الوجهة الصحيحة للبطولة.

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حيث ترى بأنّ تركيزها لا ينبغي أن يكون على وجهة جديدة بالكامل للمحرك، ولكن عوضًا عن ذلك على دفع الحدود الحالية مع الوقود المستدام، مع أي ابتكار حينها ينقل ذلك إلى العالم الحقيقي.

وضمن بيانٍ أصدرته الفورمولا واحد فصّلت فيه دفعها نحو تقنيات الوقود المستدامة، أوضحت الرياضة أن التأثير الكبير لتحسين الوقود المتاح للعامة قد يحمل أهمية ضخمة.

وجاء في البيان: "من المهم أن يكون أكثر جزء مرئي من رياضتنا مستدامًا وتكون له منافع في العالم الحقيقي. نعتقد أنّه ومع أكثر من 1 مليار من 1.1 مليار مركبة في العالم تحتوي على محركات احتراق داخلية، أنّ لدينا القدرة على الريادة التكنولوجية التي تقلل في النهاية انبعاثات الكربون عالميًا من السيارات".

وأضاف: "كما نعتقد كذلك بأنّه ليس هنالك حل وحيد لتقنيات المحرك في المستقبل، ولكن أنّ المحركات الهجنية بالوقود المستدام ستمثّل لحظة هامة للرياضة ولقطاع السيارات حول العالم".

هذا وقد أنشات الفورمولا واحد مجموعة عمل من أشخاص منها ومن فيا من أجل البحث في تقنيات المحرك المستقبلية القائمة على استخدام الوقود المستدام.

وعن ذلك أشار البيان: "هذه المجموعة ستتوسع لتتضمن مختصين من المصنعين الأصليين ومزودي الطاقة، إلى جانب الاستعانة بخبرات من مجموعات بحث متخصصة".

في المقابل، وبدءًا من 2021، تهدف الفورمولا واحد، فيا والفرق إلى تقليل كمية الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أدوات المائدة وفضلات الطعام بشكل كبير في الحظائر والبادوك.

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وبينما تسعى الفورمولا واحد لتكون محايدة في جانب انبعاثات الكربون بحلول 2030، فقد أعلنت ريد بُل خططها الخاصة لتخفيض انبعاثاتها بشكل دراماتيكي.

وكجزء من مشروعها الجديد "نو بول"، ترغب ريد بُل بأن تكون محايدة بشكل خالص للكربون لهذا الموسم، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لموسم 2021 ذي الـ 23 سباقًا بمقدار 5000 طن.

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