الفورمولا واحد تؤكد اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع خطَي الحظائر

بعد تقدّم فيراري باحتجاج ضد ماكس فيرشتابن في جائزة موناكو الكبرى إثر عبوره على خط مخرج الحظائر، أوضحت "فيا" أن مراجعة لقوانينها خلال العطلة الشتوية قد دفعت بتغيير في المقاربة حيال ما يُسمح للسائقين القيام به.

وفي حين أن السائقين كانوا يقعون في خرق للقوانين سابقًا إذا ما لمسوا هذين الخطين، لكنه تم الآن توضيح أن السيارات لا يجب فقط أن تتجاوز الخط - وهو ما تم تصنيفه بتجاوزه "بعجلة كاملة".

وضمن ملاحظات ما قبل الحدث التي يصدرها مدير سباقات الفورمولا واحد حتى جائزة موناكو، تم التوضيح بحزم أنه يتعين على السائقين البقاء على جانب واحد من هذا الخط.

لكن وفي ضوء ما حدث في موناكو، والتغييرات على اللوائح الرياضية خلال العطلة الشتوية، فقد راجع ويتيش رسالته إلى الفرق والسائقين لنهاية هذا الأسبوع.

إذ وضمن ملاحظاته الرسمية، وفي القسم المتعلق بخطي مدخل ومخرج الحظائر لنهاية هذا الأسبوع قال ويتيش: "توافقًا مع الفصل الرابع، المادتان الرابعة والخامسة من الملحق (ال)، فإنه يتعين على السائقين اتباع الإجراءات اللازمة عند مدخل ومخرج الحظائر".

وذلك يعني أن السائقين بمقدورهم الآن العبور على الخطين، طالما أنه لا يتجاوزهما كامل الإطار.

ما الذي تنص عليه اللوائح الرياضية

يغطي الفصل الرابع من الملحق "ال" هذه المسألة، حيث تم تبديل القوانين لهذا العام من أجل الابتعاد عن حصول خرق للقوانين عندما يعبر أي "جزء" من السيارة على الخط الأصفر، ليكون الآن أي "إطار".

المادة الرابعة

أ - يعتبر مقطع الحلبة من خط سيارة الأمان الأول إلى خط الحظائر "مدخل الحظائر"

ب - خلال المنافسة، يسمح بالوصول إلى خط الحظائر فقط من خلال المدخل.

ج - أي سائق يتعمد الخروج عن المسار أو دخول الحظائر عليه أن يتأكد أنه من الآمن فعل ذلك

د - بخلاف الحالات القهرية (تلك التي يتقبلها المراقبون)، فإن أي إطار لسيارة يدخل الحظائر لا يجب أن يتجاوز بكامله، في أي اتجاه، أي خط مرسوم على المسار في المدخل وذلك من أجل فصل السيارات التي تدخل الحظائر عن تلك التي على المسار.

المادة الخامسة

أ - يعتبر المقطع من المسار من نهاية خط الحظائر إلى الخط الثاني لسيارة الأمان "مخرج الحظائر"

ب - سيكون هنالك ضوء أخضر وضوء أحمر (أو علامات مشابهة) عند مخرج الحظائر. يمكن للسيارات أن تغادر الحظائر فقط عندما يكون الضوء الأخضر مفعلًا (أو تكون هنالك علامة معروضة لذلك)

ج - بخلاف الحالات القهرية (والتي يتقبلها المراقبون)، فإن أي إطار لسيارة تخرج من الحظائر لا يجب أن يتجاوز أي خط مرسوم على المسار عند المخرج من أجل الفصل بين السيارات المغادرة من تلك التي على المسار.