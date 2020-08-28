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الفورمولا واحد تؤكّد استخدام المسار "البيضويّ" الخارجيّ للسباق الثاني في البحرين

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الفورمولا واحد تؤكّد استخدام المسار "البيضويّ" الخارجيّ للسباق الثاني في البحرين

أكّدت بطولة العالم للفورمولا واحد أنّها ستستخدم المسار الخارجيّ "البيضويّ" من حلبة البحرين الدوليّة للسباق الثاني في ديسمبر المقبل.

أعلنت الفورمولا واحد هذا الأسبوع أنّ البحرين ستستضيف سباقَين في المراحل الختاميّة لموسم 2020 بعد إتمامها لروزنامة من 17 سباقًا لهذا العام.

وكان روس برون المدير الرياضيّ للبطولة قد أشار في يونيو الماضي إلى أنّ السلسلة قد تستغلّ أفضليّة المسارات البديلة التي تتضمّنها حلبة البحرين الدوليّة، بما في ذلك استخدام المسار "شبه البيضويّ".

وتمّ الآن تأكيد ذلك للسباق الثاني في البحرين في 6 ديسمبر، الذي سيحمل اسم جائزة الصخير الكبرى، وسيتمّ تنظيمها على المسار الخارجيّ.

ويبدأ ذلك المسار من المنعطف الرابع الحاليّ، قبل أن تعود السيارات إلى المسار الطبيعي أعلى التلّة عند الخطّ المستقيم الخلفيّ لإكمال اللفّة مثل المعتاد.

ويبلغ طول المسار 3.663 كلم فقط، وهو يملك ترخيصًا من الدرجة الأولى لدى "فيا" الضروري لتنظيم أحداث الفورمولا واحد.

وتتوقّع الفورمولا واحد أن تُكمل السيارات اللفّة في أقلّ من 55 ثانية في التصفيات وفي حوالي 60 ثانية في السباق، ما يجعلها اللفّات الأقصر في تاريخ الفورمولا واحد.

وكان الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذيّ لحلبة البحرين الدوليّة قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في يونيو الماضي أنّه كان متفاجئًا في البداية من اقتراح برون، لكنّه منفتحٌ على الفكرة.

وقال الشيخ سلمان حينها: "إنّه مسارٌ منخفض الارتكازيّة".

وأضاف: "لا يُمكن لي مقارنته بمونزا، لكنّها حلبة ستستخدم فيها السيارات أقلّ مستويات الارتكازيّة، لذا سيكون هناك عاملٌ سحب كبير".

وأردف: "نأمل اعتماد ثلاث مناطق "دي آر اس".

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